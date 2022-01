Pirotecnia del Mediterráneo será la encargada en esta ocasión de fabricar el "tro de bac", 4.500 cajas, para la "macrodespertà" de las Fallas 2022, organizada por la Junta Central Fallera para el 27 de febrero. Esto supone la incorporación de esta empresa al limitado, limitadísimo número de empresas capacitadas para hacer el más peculiar de los fuegos artificiales valencianos.

La empresa ha empleado el tiempo de parón para adentrarse en el proceso de fabricación de este tipo de petardo y para ello, de alguna forma, ha ayudado la pandemia. "El parón nos ha servido para investigar y desarrollar productos nuevos. Hemos conseguido crear 42 nuevos modelos, incluyendo el tro de bac" aseguraba el gerente de la empresa, Toni García.

Pirotecnia del Mediterráneo es una empresa más que conocida ya en el mapa pirotécnico y están especializados en fabricación de trueno. "No habíamos dicho nada. Habíamos conseguido los permisos y trámites previos". De hecho, la "despertà" está viviendo, después de mucho tiempo, un cierto repunte, especialmente tras calar la organización de actos colectivos, como los de agrupaciones.

La adjudicación ha sido por 27.855 euros netos, prácticamente el precio de licitación. "No sabíamos bien el margen con el que se trabaja y por eso tampoco queríamos bajar demasiado la oferta. Tampoco sabíamos si se presentaría alguien más". Jugada redonda, porque han sido la única empresa interesada. Zarzoso no ha concurrido.

El "tro de bac" tiene un proceso de fabricación totalmente diferente a cualquier otro artificio. Al tratarse de un producto que explosiona por fricción, ha de fabricarse con la masa mojada y todo el entorno, así como las manos, húmedas. "Es artesano cien por cien".

Tiempo atrás había diferentes tipos de petardos de impacto, cuando había mucha más demanda. "El nuestro es muy tradicional, con la forma habitual y el papel de color marrón". Cada caja tendrá 50 unidades y cada participante en la "macrodespertà" dispondrá de dos cajas. "Es un acto que, particularmente, me encanta". Y da la sensación de que a muchos más. "Desde que ha trascendido que nos lo han adjudicado, no hacemos más que recibir llamadas interesándose, cuando no encargando ya pedidos".