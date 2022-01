Un homenaje a los artistas falleros es la apuesta de Almirante Cadarso-Conde Altea para obtener nuevamente el ninot indultat en las Fallas de 2023. De la mano de Manuel Algarra y el equipo de colaboradores se compone una figura muy del agrado del público, que además, tiene el valor añadido de su argumento. Si logra el indulto, será el noveno desde que empezó su triunfal racha en 2011.

La escena es un artista fallero mostrando la maqueta de la falla a una pareja de falleritos. Y aunque la maqueta en cuestión (que además gira) es la de la falla de Especial que se plantará este año, se trata de un homenaje no a un artista en particular, sino a todo el colectivo de hace una generación que, en palabras de Manuel Algarra, "consiguieron vivir de su trabajo, no se obsesionaron con plantar en la Especial y tuvieron una trayectoria artística consciente de hasta donde podían optar, pero trabajando siempre con honradez y con el trabajo bien hecho. Sin ellos, las Fallas actuales serían imposibles de entender".

Como siempre ocurre en estos casos, se trata de un trabajo coral, en el que también han intervenido Xamberga estudi d'Art (maqueta), Luis Pascual (escultura) y Miguel Santaeulalia con los pinceles.

La composición muestra a un artista fallero en plena madurez. Lo que sirve para echar al arcén uno de los tópicos al respecto de estas figuras indultables: "No, no es un abuelito. Es un artista que todavía está trabajando". A su alrededor, dos infantiles que están contemplando la maqueta.

Detrás, como alegoría, aparecen cuatro elementos: dos cabezas de labradores, una barraca y un cuerno de la abundancia. Es un recuerdo a figuras habituales en los años sesenta, setenta, ochenta... que conformaban la tradicional arquitectura de remate-cuerpo central-escenas, que era premisa básica en las fallas, tanto en las de especial como de nivel medio, en un tiempo en el que todavía no había aparecido el "corcho blanco" y su versatilidad para cambiar la anatomía de los proyectos. "Eran fallas sencillas, pero bien hechas, con trabajadores que podían vivir de hacer las fallas". Un escenario que reivindica, sin decirlo, el cambio de registro de la actualidad.

Hay elementos que le dan una linealidad a los ninots de Algarra. Por ejemplo, la niña vuelve a jugar con el teléfono móvil, como en la escena de la Ofrenda de 2020, también indultada. O el trazo perfeccionista de la indumentaria, tanto la masculina como la femenina, al detalle con el trabajo de Miguel Santaeulalia Serrán. El niño lleva un petardo en las manos, augurando alguna gamberrada.

El ninot llegará el lunes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en busca del nuevo indulto. Como mínimo, ya está claro que será uno de los grandes favoritos. Técnicamente, el rival a batir.