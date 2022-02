Anoche Telecinco levantó de nuevo el telón de 'Montealto, Regreso a la casa', un programa en el que Rocío Carrasco revisita los recuerdos de su madre, Rocío Jurado, mediante objetos reales de la cantante.

Para la ocasión, en Mediaset han construido una recreación de la vivienda donde vivía la folclórica al estilo casa de muñecas pero con más de siete metros de altura y doce de ancho, según explica Blanca Ricot, directora de escenografía del grupo mediático. El programa recorre la memoria de la artista, de su hija y las múltiples polémicas de una de las sagas más conocidas de la prensa rosa a través de estancias, objetos y trajes originales.

En el segundo programa, emitido la noche del viernes, Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco se adentraron en el dormitorio de la Jurado. Antes, y con la pompa propia de los formatos creados por La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, Mario Jefferson entonó su versión del 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini. También se fueron a publicidad y regresaron. Y, además, cebaron las polémicas sobre las que se paseó durante el programa y que se desgranarán la próxima semana en todos y cada uno de los espacios de Telecinco con la noble excepción de los Informativos y el horóscopo de Esperanza Gracia.

Rocío Carrasco en las Fallas

El telón se levantó -literalmente- y Carrasco rompió a llorar al descubrir la habitación de su madre reconstruida con todo detalle por el equipo de escenografía de Fuencarral. Mientras Rociíto se recomponía, los espectadores valencianos centraban su atención en las tres fotografías colgadas en el lateral izquierdo de la habitación y en las que aparecían madre e hija vestidas de fallera.

"Me acuerdo de lo que me dolía la cabeza con los rodetes", aseguró Carrasco, que explicó que eran imágenes de cuando ambas fueron nombradas falleras de honor. La hija de la Jurado evidenció un tierno recuerdo de su paso por las fiestas josefinas y explicó un detalle con el que puso de relieve el respeto de Rocío Jurado por las Fallas. "Mi madre me hizo aprenderme el himno de Valencia, se sentaba en el sillón y me decía: 'Venga, Ro'", rememoró Carrasco, que se animó a tararear la melodía creada por José Serrano y cuya letra aseguró no recordar.

"Esto a los valencianos les va a encantar", acertó a decir Jorge Javier cuando la producción del espacio de Telecinco hizo sonar el himno de la Comunitat Valenciana en el plató para completar la anécdota fallera.

Traje de fallera de Rocío Carrasco

El presentador de Sálvame -y de Secret Story, del Deluxe, de Supervivientes, etc.- animó a Carrasco a abrir una de las cajoneras de la habitación reconstruida, en el que la hija de Rocío Jurado encontró su traje de fallera. "¡No me lo puedo creer, es mi traje de fallera!", exclamó Carrasco sorprendida.

"¡Qué pasada!", insistió, ante un Jorge Javier al que se escuchó decir que era un traje "muy bonito". "Es una maravilla que no había visto desde el día que me lo quité", explicó Carrasco, que anoche recuperó en directo ante la audiencia de Telecinco el traje de fallera que Rocío Jurado había guardado durante décadas.

Falleras de honor de Doctor Collado en 1982

La vinculación de "la mas grande" y su hija con las Fallas es de 1982, cuando fue nombrada fallera de honor de la comisión de Doctor Collado. La relación quedó tan marcada en la historia de la comisión que, tras su fallecimiento, la falla plantada en 2008 fue dedicada a ella, con un gran busto de la cantante como remate del monumento.