Las Fallas están a un mes de celebrarse y todavía tienen pendientes muchos actos por delimitar. Y no podrá hacerse hasta que se celebre la Mesa de Seguimiento. Y ésta no se celebrará hasta que la consellera Ana Barceló se recupere. Son, de todos modos, eventos que se pueden organizar en poco tiempo. De momento, lo único que sí que se ha decidido es suspender la Gala Fallera. El concejal Carlos Galiana reconoció que no es el mejor momento para reunir unos miles de personas bailando hasta altas horas de la madrugada. Incluso aunque estén permitidos eventos parecidos, como las bodas. La Gala es un acto que admite su traslado fuera del calendario, a la primavera, y es lo que se hará si mejoran las condiciones. «No nos beneficia de ninguna manera esa fiesta en puertas de la semana de Fallas» aseguró en ese sentido el concejal Carlos Galiana. «Son 2.900 personas reunidas y todos somos conscientes de lo que es este acto». Lo mismo pasará con la Gala Fallera de las Juntas Locales. La Gala Fallera es de los eventos que aún pudo celebrarse en 2020.

Lo mismo sucede con los intercambios de fotos e imposición de bunyols de brillants. La entrada al palacio de la Exposición se hará de forma restringida en el aforo (falleras mayores y presidentes exclusivamente ellos y dos personas por cada persona que reciba el «bunyol de brillants» y cinco por comisiones que reciben la recompensa de carácter colectivo colectiva) y sólo en el caso de sobrar aforo se dejará entrar a más personas. Pero este año tampoco será el abigarrado acto de otras ocasiones -es un evento que pide a gritos cambiar de ubicación-. Temas pendientes Del resto de eventos hay que esperar. Y así lo dijo Galiana cuando le preguntaron, por ejemplo, cuantas personas podrán acudir a recoger los ninots de la Exposición. «Os contesto de forma general: la reunión de la Mesa de Seguimiento no se ha producido. Y ahora de momento no puede ser porque la consellera está hospitalizada y le mandamos un beso. Todo el tema de aforos, ahora mismo, no os podemos contestar. Hay un decreto del 8 de octubre vigente que es bastante restrictivo. Hay que trabajar en él. Pero igual que os digo una cosa os digo otra: en una semana ha bajado la incidencia 900 puntos. La perspectivas son buenas, pero mañana puede aparecer otra variante...». Máximos, pero... Se refirió al Bando de Fallas como unas directrices «de máximos, pero como siempre, sometidas a la normativa sanitaria que haya en cada momento». La Crida y su asistencia queda, por ello, a la espera. Y la Ofrenda, que depende más de las obras en la plaza que de sanidad, todavía sigue en el aire su trazado definitivo, aunque el planteamiento inicial sea recuperar los recorridos tradicionales. Por otra parte, también anunció cómo ha cambiado la normativa de la Exposición del Ninot «para evitar la picaresca» con los votos: cada persona puede entrar las veces que quiera, pero sólo puede adquirir una entrada. Y cada persona sólo puede votar una vez cuando está delante del ordenador. Dicho de otra forma: «no podemos negar a nadie que entre doscientas veces, pero para eso deberá dar la vuelta entera cada vez para depositar un voto». Mascarillas pendientes Se aprobaron las normas de la Ofrenda para desfilar. De momento no hay tomada decisión sobre el uso de la mascarilla, especialmente en este acto. A pesar de que mañana se levanta la restricción, aún quedará pasar por el filtro de la reunión con Sanidad. La sanción máxima por incumplir normas en la Ofrenda repite el castigo máximo estipulado en la actualidad: un año sin poder desfilar, en lugar de hacerlo a primera hora. Cinco fallas cabalgateras Hay festejos difíciles de recuperar todavía este año en lo tocante a participación. Por ejemplo, la Cabalgata del Ninot tiene cinco inscripciones, que se considera pese a ello un éxito por la premura y las dificultades inherente a generar un acto como ese. Ahora falta ver la respuesta al concurso de calles iluminadas, que mantiene dos categorías y que prevé la visita del jurado los días 9 y 10 de marzo para la Categoría B, las más pequeñas y el 11, viernes, para las de gran formato, coincidiendo con las horas de encendido inaugural.