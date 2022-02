"La voluntad es que no haya ninguna restricción que no sea necesaria. Estamos mejor y no tiene que haber más restricciones que las necesarias". Este nuevo mensaje lanzado por el presidente de la Generalitat sirve como argumento prometedor de que las Fallas 2022, que conocerán sus normas prácticamente definitivas el próximo lunes, seguirán sin ser normales al cien por cien, pero que no serán para nada una versión descafeinada. Unas normas que servirán también para otras fiestas, como la Magdalena, y para el resto de Fallas de la Comunitat Valenciana.