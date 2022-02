Los responsables políticos han lanzado diferentes mensajes sobre las Falla tendentes a tratar de combinar "prudencia" con "normalidad" y la apostilla de "lo que decida Sanidad". Cómo va a ser la fiesta se ha convertido en la pregunta recurrente en cada comparececencia a todos aquellos que, de alguna manera, tienen algo que decir.

Así, Ximo Puig se ha visto obligado a contestar durante tres días seguidos y ha recordado que la reunión del lunes intenta buscar "la fórmula que mejor haga posible la recuperación emocional".

Respecto a cuánta gente podría visitar las Fallas de este año, el president ha indicado que dependerá de cómo avancen los datos epidemiológicos, aunque en estos momentos en España "son muy positivos", lo que hace pensar que se puede hablar ya "de una presencia masiva de ciudadanía".

El president ha insistido en que, en estos momentos, todos los datos de la pademia "son positivos" y muestran que una bajada "muy intensa" de la incidencia y también de las hospitalizaciones, que en los próximos días pueden llegar a una situación "muy razonable" y "muy baja de riesgo".

Pese a todo, el president ha insistido en que todavía "no se pueden levantar todas las restricciones" y sigue siendo necesario el uso de la mascarilla en interiores y la ventilación, porque la pandemia "sigue entre nosotros", de manera que hay que proseguir también con la estrategia de la vacunación y la prudencia.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se ha manifestado asegurando que este año la celebración no ya de las Fallas no también de la Magdalena "será más parecida a la que conocíamos antes" de la Covid-19 y, más aún, aventuró a que "desde luego, no como han sido en septiembre las Fallas".

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha asegurado que la ciudad "tiene que ir a unas Fallas de 2022 con toda prudencia pero avanzando en una normalidad que ya vemos en las calles" aunque ha subrayado que el Ayuntamiento "estará" a lo que determine la Conselleria de Sanidad sobre el protocolo que regirá en las fiestas y que ya se ha anunciado que se presentará este lunes.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, al ser preguntado por las previsiones que maneja el consistorio. Y ha pedido también "paciencia" en relación a la Crida, porque en esta situación de la sexta ola de la pandemia "los gobiernos tienen que evaluar una situación complicada y lo más prudente es esperar la resolución de Sanidad, que evidentemente esta trabajando".

Galiana: Paciencia con la Crida

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, incidió en la paciencia para la Crida: "si la pandemia ha dado una lección, es la de que muchas decisiones se deben tomar en el último momento, y todos somos conscientes de la situación epidemiológica. Llevamos dos años (de crisis sanitaria) y sabemos y tenemos experiencia como gobierno de que hay decisiones que tienen que esperar a que se evalúe la situación epidemiológica y no se puede observar un mes o dos meses antes", ha dicho, para recordar que venimos de una ola, la sexta, "muy agresiva" aunque la vacunación ha permitido que no haya tenido excesivo impacto en hospitalizaciones.