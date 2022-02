Después de que Ximo Puig haya detallado hoy cómo serán las Fallas 2022 al explicar minuciosamente las restricciones que permanecerán vigentes durante las celebraciones de marzo, se intuye a la perfección cómo se desarrollará uno de los actos más emotivos y esperados de las fiestas: la Ofrenda.

La Ofrenda 2022 será, por fin, un desfile muy similar al que estamos acostumbrado aunque aún con algunas medidas extraordinarias por la pandemia del coronavirus. Los falleros serán los más afortunados, no sólo porque podrán volver a desfilar ante la Mare de Déu en marzo, como es tradición, sino porque lo harán libres de mascarillas.

Quienes se concentren para verlos (no en vano es uno de los actos falleros que más público atraen) no tendrán la misma suerte, ya que el uso de cubrebocas entre el público será obligatorio. Y es que, pese a que se ha eliminado la obligación de la mascarilla en espacios exteriores y a que la Ofrenda se celebra al aire libre, la previsión es que se den grandes concentraciones de personas, por lo que sería imposible guardar la distancia de seguridad y, por tanto, la Generalitat Valenciana ha optado por exigir de manera ineludible el tapabocas para aquellos que acudan a ver el desfile.

Fallas 2022: los detalles

En la comparecencia de Puig de esta mañana, en la que ha detallado las restricciones que seguirán en vigor durante las Fallas 2022, el presidente de la Generalitat ha explicado que los falleros que desfilen en la Ofrenda no tendrán que llevar puesta la mascarilla debido a que se trata de un recorrido ordenado en el que todos los participantes deben guardar su puesto.

Sin embargo, dado que sí será obligatoria la mascarilla en los eventos que generen aglomeraciones de personas, como la Ofrenda, el público sí tendrá que llevar puesto el cubrebocas como medida de autoprotección y de salvaguarda hacia los demás.

Así, en la Ofrenda 2022 se verá por fin a las comisiones falleras desfilando con la cara descubierta mientras que, por contra, el público sí tendrá que permanecer con la mascarilla puesta.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, no será necesario intentar evitar la presencia de público en la Ofrenda y los falleros y falleras podrán desfilar por donde tradicionalmente se hace (las calles San Vicente y Paz) con el público vitoreándolos a su paso. Será así lo más parecido a la Ofrenda que conocemos desde siempre. Además, no habrá controles de aforo en ningún punto, por lo que es muy probable que las calles vuelvan de nuevo a llenarse al paso del desfile de flores de estas Fallas 2022.

