El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha visto cómo la asamblea de presidentes le rechazaba una enmienda para garantizar la paridad en las mesas de preparación del Congreso Fallero.

En concreto, había (ahora ya es una realidad) una propuesta de la Interagrupación para preparar el Congreso Fallero: una mesa para decidir las normas de funcionamiento y otro para preparar un texto reglamentario sobre el que presentar enmiendas. «No nos podemos permitir el lujo de tener dos mesas formadas por 15 y 25 hombres. O 15 y 25 mujeres» aseguró Galiana -aunque la posibilidad de que todo fueran mujeres es harto imposible-. Por lo que solicitó que se incluyera el término «de forma paritaria». «Siempre he manifestado mi voluntad de no participar en nada del Congreso, pero si me lo permitís echo a faltar la paridad en la composición de las mesas».

Las intervenciones fueron contrarias. Así, Julián Carabantes, del Barrio Beteró, replicó que «esto es como cuando Pere (Fuset) quiso hacer bombos de mujeres en el jurado de fallas. Que se presente la gente que quiera y lo válido que sea y que se vote. En las fallas, normalmente las que mandan son las mujeres. No me parece correcto. Tumbamos lo de los bombos y me parece que esto es lo mismo. No veo lo de «hombre» y «mujer». Tu directiva son todo mujeres y no lo veo mal».

O Julio Torras, de San Marcelino, que replicó que «no me gustaría que hubiera una guerra de hombres y mujeres y es a lo que estamos abocando cuando vertemos opiniones en un sentido y otro. Nadie se sentirá cómodo con la que hay, como la paridad de tu directiva. Es tan plural el mundo fallero que se puede apuntar quien quiera y se elige por calidad. Si se apuntan más señoras, habrá más señoras. No tenemos por qué partir de la paridad porque eso es hacer un distingo, una guerra fratricida. Lo que toca es hacer un Congreso Fallero. Empecemos a trabajar y dejémonos de historias. Todos hacemos por la fiesta. Nadie había hablado de la paridad de tu directiva hasta hoy. No entremos en esas discusiones. Somos todos unos, unas y unes».

Ni siquiera el portavoz de la Inter lo aceptó («todos queremos que haya participación femenina, pero no procede»), por lo que el edil acabó renunciando a su propósito. Previamente, eso sí, otro presidente le dijo que «no es un tema de que las mujeres sean menos. Pero sí que me gustaría que cuando tengas que dar tu opinión, que lo reflejes que es como te hemos planteado, qu eno somos ni machistas ni feministas ni la mare que va». Galiana le replicó que «a ver: yo he hecho la propuesta, entiendo lo que estamos hablando, entiendo que no se acepta y tranquilo que cuando tenga que dar opiniones de mi asamblea, como hago siempre, defenderé al mundo fallero en todo lo que pueda».

La asamblea de presidentes descartó modificar la composición de los jurados en el concurso de Fallas, con lo que continuará el sistema de bombos, con los falleros divididos en tres grupos atendiendo a la experiencia que tienen en estos cometidos. Se descartaron y de forma abrumadora, las nuevas propuestas presentadas por la Junta Central Fallera y la Interagrupación. Esta fórmula sí que garantiza la presencia de más mujeres sólo por una cuestiónde aritmética.

La asamblea incluyó un debate sobre la Ofrenda. El concejal reiteró que es imposible recuperar el trazado de la calle San Vicente. «Y soy el primero que me gustaría» pero «estas cosas no se deciden la víspera». Sí que se aprobó que las filas puedan ser de cuatro personas. Hubo presidentes que expresaron sus dudas sobre el trazado de la calle Quart, aventurando un posible retraso en los horarios.

Fue una asamblea intensa. Tanto que, por ejemplo, una comisión acusó directamente de coacciones a la empresa responsable de limpieza viaria. «Hace unos años vino un inspector de una forma nada amistosa. Nos dijeron que si no limpiábamos nos denunciarían. Le informamos que es una plaza pública y la gente la usa. A raiz de ahí nos tenemos que gastar 500 euros todos los años sólo para esos momentos puntuales. Y nos obligaron en teoría a contratarles a ellos porque si no, no estaban contentos. ¿Se ha a hacer más limpieza? Es por no tener que pagarles dos veces. Les hemos tenido que tapar la boca contratándoles». Otro presidente también apeló a que recibieron la amenaza de denuncia por no limpiar la zona de fuegos. «Creo que llega un momento en que los presidentes nos tenemos que plantar». Galiana tuvo trabajo. «Me comprometo a hablar con Sergi Campillo porque igual no es consciente de lo que estáis comentando».

Quejas por los limitadores de sonido

También se expresaron quejas por la obligación de instalar limitadores registradores, que tienen su elevado precio, que las orquestas no parecen dispuestos a asumir. Galiana aseguró que los había de 50 euros, pero algunos presidentes mostraron sus dudas al respecto.

La falla Isabel la Católica obtuvo la venia de la asamblea -pese a la opinión contraria de Galiana- de ser reenganchada en el concurso de calles iluminadas tras presentar la solicitud un día más tarde del fin del plazo.