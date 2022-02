El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha asegurado que "desde luego, los niños tienen bastante más claro que nosotros" que quieren que haya una figura representativa masculina en el cargo infantil de la ciudad, sea un presidente infantil de València, un acompañante o similar. "Deberíamos tomar nota de que quieren estar representados".

No fue "una" de las sugerencias de la asamblea de presidentes infantiles convocada por la Junta Central Fallera, sino "la primera". "Me sorprendió porque cuando sale este tema entre adultos, hay mucha diversidad de opiniones, pero cuando intervino el presidente de Noscarmientas, los asistentes se pusieron a aplaudir". Una intervención que refrendaron otros ponentes.

Galiana apeló a que "para estas cosas estamos preparando un Congreso", en alusión a la posibilidad de que se presente como enmienda.

El edil aprovechó la comparecencia del sorteo de entradas del palco municipal para analizar las decisiones de la última asamblea de adultos. Por ejemplo, que se rechazara que en las normas para preparar el Congreso Fallero hubiera paridad. "Bien, yo lo propuse, no sale y ahora lo que espero y deseo es que, en esa elección de personas para las Mesas, podamos ver esa paridad. Ya lo dije: flaco favor haremos si vemos a 25 hombres decidiendo sobre el Reglamento y 15 decidiendo cómo ha de organizarse el Congreso", pero aplicó la máxima de esperar: "seguro que los presidentes sabrán estar a la altura".

"Si quieren jurados con bombos, bombos tendrán"

Ocurrió lo mismo con la desestimación de nuevas fórmulas para conformar los jurados de Fallas, que definitivamente se quedará como está. "No hay ninguna formula que guste a nadie, sea por bombos, bombos mixtos, o que elija el concejal. Es muy complicado ponerse de acuerdo. A mi me da igual. Lo que decida la asamblea es lo ue cuenta. No hubo respaldo a las dos propuestas y como se instauró la fórmula de los bombos hace unos años, es lo que elige la asamblea", para acabar adviertiendo que "recordemos que son bombos. Que la JCF no entra más que en organizar el sorteo. Si quieren bombos, bombos tendrán".

También se refirió a los temores expresados por los posibles embotellamientos en la calle Quart en la próxima Ofrenda. Reiteró lo dicho en la asamblea: que "no era viable cambiar al recorrido habitual de la calle San Vicente. Incluso aunue la plaza de la Reina se inaugurara el día 17, porque hay que hacer muchos estudios previos. No hay muchos más accesos a la plaza. Tiene su dificultad, sí, pero confío plenamente en las fuerzas de seguridad para mantener el orden.

Sorteadas las plazas para la "mascletà"

Este repaso se produjo durante el sorteo de las entradas para asistir al palco municipal. Cuatro cifras elegidas entre los asistentes a la sala de prensa generó el algoritmo para que 200 de las quince mil personas con derecho a participar. Un sorteo cuya inscripción no colapsó el sistema informático. "Dijimos desde el primer momento que apuntarse en seguida no daba más opciones que hacerlo a última hora y hubo tres días de plazo" aseguró el concejal de Agenda Digital, Pere Fuset. A pesar de lo cual fue el primer día el que generó dos terceras partes de la inscipción. "La primera petición se cursó a los 26 segundos de abrirse el plazo" y la última, a falta de un minuto y diez segundos.

Las comisiones de falla también regresarán al balcón, retomando las que estaban previstas cuando se suspendió la fiesta en 2020 y rescatando a las que no pudieron asistir el 2 de marzo al suspenderse por la lluvia.