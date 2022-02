Valencians i valencianes, fallers i falleres, gent de tot el món… 728 dies després, HEM TORNAT!

Hem tornat a les nostres emblemàtiques Torres dels Serrans, hem tornat a obrir les portes de la nostra ciutat per donar la benvinguda, per acollir, per proclamar al món sencer amb orgull i emoció, que ja estem en Falles!!

Apunteu la data, perquè hui és el nostre ressorgir, un ressorgir en el que la il·lusió és el motor, l’esperança és el cor i la passió és la flama, una flama que està més encesa que mai per la nostra benvolguda festa.

I tot gràcies a vosaltres, fallers i falleres. Vosaltres heu sigut, més que mai, eixa au fènix que renaix de les cendres davant totes les adversitats, defensant la nostra festa allà on heu estat, lluitant per les tradicions que els nostres avantpassats ens van ensenyar i treballant, de valent, perquè el nostre present i futur siguen gloriosos.

I junt amb vosaltres, eixa part indispensable d’esta majestuosa festa, els creadors i creadores de somnis: pirotècnics, indumentaristes, orfebres, artesans, floristes, músics, grups de danses, poetes i tants altres que fan realitat, junt amb els artistes fallers, la màgia de les Falles. Omplint cada racó d’art i de sàtira, de llum i de sentiment, convertint allò efímer en etern.

Gràcies per estar sempre. Perquè tot i les dificultats, heu triat les Falles com a un lloc on quedar-se a viure, perquè tots units hem demostrat al món la riquesa que atresora la millor festa del món, les Falles!!!

Fa ja 5 anys que les Falles van rebre l’honor de ser proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, un reconeixement que reafirma els nostres valors d’esforç, d’unió i de treball. Valors que els fallers i falleres hem demostrat i continuarem demostrant any rere any, fent gran la llengua de la nostra terra, i reflectint que les Falles són solidàries, obertes, respectuoses, inclusives i plurals.

Eixes són les raons per les quals sempre he defensat que les Falles estan formades per un gran equip, un equip amb moltes peces i per això compte a cada pas amb estes 12 senyoretes que m’acompanyen aquesta nit. Elles són la més sincera mostra de força, de valentia i d’autenticitat de la nostra cultura i les nostres arrels. Dones preparades i compromeses amb València, que porten dins del cor l’essència de la festa fallera. I al nostre costat, 13 xiquetes que són la certesa de la continuïtat, l’espurna de la nostra festa.

Hem tornat, i ha tornat l’hora dels fallers i les falleres d’esperit o de casal, per als valencians i valencianes de cor o de naixement, per a totes les Juntes locals de la Comunitat Valenciana i més enllà. Per als que esteu lluny de la vostra terra, per a tots aquells que voleu conéixer la cultura valenciana i fallera.

Vos anime a participar sempre amb responsabilitat i a disfrutar d’uns dies plens de música, de pólvora i de tradició, perquè si d’alguna cosa som coneixedors i mereixedors és de l’emoció dels nostres ulls ofrenant al vore el rostre de la nostra mareta. Coneixedors del tremolor per l’esclat dels tros de bac despertant València, coneixedors de la flama que s’encén la nit de Sant Josep.

Som milers de persones les que formem este gran col·lectiu faller, però també sou molts els que a causa de diverses circumstàncies heu pausat la vostra trajectòria fallera o encara no l’heu començat.

Vos anime que torneu i s’aventureu en aquesta meravellosa festa perquè viure les Falles és el millor regal que vos pot oferir esta ciutat perquè les Falles sempre seran el vostre casal i la vostra llar. Fallers i falleres, mireu al cel, a eixes estreles que ens il·luminen. I mai oblideu que la fortalesa d’esta festa resideix en la unió de les nostres veus, per això feu flamejar en l’aire els vostres estendards junt amb la nostra senyera i cridem tots a una veu….

Visca València i per sempre, visquen les Falles!!!