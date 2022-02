VALENCIANS I VALENCIANES!!! FALLERETS I FALLERETES!!! XIQUETS I XIQUETES DE TOT EL MÓN!!

Les falles ho superen tot i hui tornem ací per a cridar a la festa i, des d’este marc incomparable de les Torres de Serrans, tinc l’honor i el privilegi, de convidar-vos, en nom de tots els fallerets i falleretes, a donar el tret d’eixida perquè comence la millor festa del món, LES FALLES!!

La meua meravellosa Cort d’honor i jo vos desitgem a totes i tots els representants infantils i a la resta de fallers i falleres que el 2022 siga un any ple de màgia i de somnis compartits!!

Per això, donem la benvinguda a les Falles de la il·lusió, a les Falles de la tornada!! Moltíssimes gràcies als qui ho heu fet possible. I és que, havíem de tornar perquè és molta la gent que ens necessita:

- Per a poder disfrutar amb la bellesa de les falles infantils que ens deixen bocabadats gràcies al treball dels artistes fallers!

- Per a continuar omplint el cel i l'aire de València amb l'olor de la pólvora, la llum i els colors de l'art de la pirotècnia.

- Perquè la música de banda i del tabal i la dolçaina facen de València un paradís de la Cultura del poble.

- Perquè les nostres danses i floklore es conserven i es practiquen cada vegada més.

- Perquè els ulls dels valencians i valencianes i de tots aquells qui ens visiten es meravellen amb les formes i la lluentor de la nostra indumentària.

- Perquè el valencià tinga sempre el seu lloc per a contar la bellesa de la festa i les nostres tradicions, la poesia, la declamació i el teatre.

- I perquè les nostres comissions, tot i les adversitats, continuen endavant, fent festa i germanor al casal i als carrers, exaltant el nostre esperit faller!

Els xiquets i xiquetes som el futur de la nostra festa, perquè som VITAMINA i hem decontagiar-la amb les nostres rialles, els nostres balls, els nostres jocs, la nostra energia, la nostra alegria i la nostra valentia.

Hem de fer entre tots i totes les millors falles: per nosaltres, que farem la festa més gran mcada dia, pels que vindran i pels que, per diversos motius, ja no están ací però ens miren feliços des cel.

Cridem a la festa, demostrant la nostra valenciania i hospitalitat, amb il·lusió però amb responsabilitat, per això...

FALLERETS I FALLERETES! ALCEU ELS VOSTRES ESTENDARDS!!! ENTONEM LA MÉS BONICA MELODIA PER A FER LA MILLOR SIMFONIA!!!

JA ESTEM EN FALLES!!!