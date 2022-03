Igual el debate de no uso de las mascarillas se aplaza hasta nueva orden. Si los cielos quieren ponerse bordes, es probable que este jueves no haya disparo. Y si no, el viernes. Da la sensación, viendo los gráficos de Aemet, que es imposible que no se suspenda algún disparo. El único alivio que se escucha es que vale la pena que los cielos descarguen ahora.

Ayer, con una más que aceptable entrada, disparó Dragón. Con ellos aparecieron ya los primeros efectos de humos de colores. Le faltó un punto de contundencia en el final, que se le diluyó después de un buen terremoto. Falleras, representantes de las fiestas hermanas de Alicante y Castelló se marcharon rápidamente para ejercer de invitados en la prueba de exteriores de Masterchef. Mientras los aspirantes se afanaban en los fogones, Samantha Vallejo-Nájera llegó, saludó, hizo los gestos habituales en los no iniciados y se marchó.