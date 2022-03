No hay Fallas que no me asignen invitados extranjeros para que les explique a pie de calle el terremoto humano que son estas singulares fiestas de Fallas, tumultuosas, rabiosas de primavera, cargadas de enjundia, como los Carnavales de Río. Hubo un tiempo en que se intentó hermanar ambas a nivel institucional, pero se quedó en una simple idea.

La mascletà es de entrada, a falta de ver los monumentos totalmente plantados, lo que más admiración causa. No entienden los advenedizos neófitos que de repente se sumergen en el estruendo vigoroso de esta parte esencial de la fiesta lo que hacemos con la pólvora -cómo y lo rápido que la volatilizamos- que los chinos inventaron para usos militares, medicinales y lúdicos. Difícil explicarles lo que nos seduce a los valencianos el olor y el ruido de la pólvora, complicado relatarles que los mediodías de marzo se paran muchos y sus actividades para caminar en desbandada y avanzar desde la periferia a la toma del centro neurálgico de la ciudad, hombro con hombro, a alcanzar en masa , lúcidamente, el objetivo. La pólvora que los árabes, como muchas otras cosas, aquí potenciarían, era elemento indispensable en nuestras fiestas. En documentos nuestros, de nuestra ciudad, del siglo XIV, he leído con nitidez las palabras pólvora y polvoriste, polvorí en recibos o facturas, libros de contabilidad del Consell de la Ciutat, cuando encargaba los juegos pirotécnicos para las grandes fiestas. La pólvora en el espíritu del pueblo ha tenido siempre un sentido lúdico, festivo. Ha centrado su atención sobre todo el ruido concatenado, rítmico. ¿Qué es la música sino un conjunto de ruidos sincronizados, armonizados? El pueblo entiende el valor y la importancia de una mascletà y la premia refrendándola con ovaciones de duración e intensidad dependiendo del ruido y el frenetismo con que suena. La de ayer fue una mascletà sorpresa por sus finales que arrancaron varias ovaciones sucesivas en la creencia de que cada uno de ellos era el broche definitivo. Nos gusta la música hecha de fuertes e impactantes ruidos “in crescendo”, adrenalina pura en los cuerpos, sin silencios ni fallos, armónicos, subiendo a lo alto de la cima, al igual que el humo de las deflagraciones y explosiones encaramándose por lo alto de los edificios, subiendo al cielo, mientras que el gentío que llena la gran plaza guarda un escrupuloso y respetuoso silencio. Nadie habla, nadie entorpece el discurso del ruido, el paisaje sonoro de la mascletà. De pie, sentados en tierra, desde balcones y ventanas, nadie comete el sacrilegio de entorpecer y empañar el fuego cuasi sagrado que se autoinmola en la hora más central de cada jornada fallera para complacer a los miles de personas que en torno a él se apiñan, sin credos ni ideologías, sin diferencias, sin discusiones, sin incordios. Todos unidos por una misma fe, porque la mascletà, cualquier mascletà, es lo único que convoca y agrupa, de manera unánime, a los valencianos. Con ocasión de la mascletà, ni hay dos Españas, ni cintos de Valencia. Vio nuestro visitante a tullidos en sillas de rueda, a madres con sus bebés, a ancianos apenas aguantándose con su bastón de pie, corros de jóvenes, gentes de corbata, peones, todos mezclados, todos a una, difícil en esta tierra de arraigado espíritu bereber aún. Estaban allí llenándose del olor y sabor de la fiesta, para llenarse de los vibrantes colores de la primavera, para rendir homenaje y tributo a la ruidosa y olorosa divinidad que tantas uniones, amistades y fraternidades concita. Mas no es una fiesta estática, sólo para los allí presentes. Muchos retransmitían con sus móviles el soberbio acontecimiento de pólvora a otros valencianos que no habían podido estar allí, propios y lejanos, necesitados de ser tocados por la emoción del ruido y la magia de los erguidos humos envolviendo las torres de la Casa Consistorial, tapándolas a veces. Convocatoria y cita es la palabra mascletà a nuestra guerra de pólvora que aquí convertimos en fiesta, alegría, paz, unión, unanimidad. Una pólvora y unos ruidos tan distintos a los que trágicamente destrozan Ucrania, atemorizan y matan a sus habitantes, que nos hacen reflexionar. Tal vez sea ésta la mejor o única explicación que se tenga en nuestra antropología autóctona de lo que es algo incomprensible a primera vista, la mascletà, un auto de fe en el que, al quemarla a la manera valenciana, produce sentimientos de felicidad, alegría, unanimidad y paz. No queremos la pólvora, no la utilizamos, para destruir o matar, para lo negativo, no es ésa nuestra guerra, sino para todo lo contrario.