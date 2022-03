La pirotecnia Nadal-Martí ha anunciado a través de sus redes sociales que dispararán su "mascletà" aplazada del pasado lunes en una nueva fecha: el domingo, 20 de marzo. Este anuncio, que no ha sido confirmado oficialmente por el ayuntamiento, entra dentro de una cierta lógica. De hecho, se lleva barruntando que esa jornada podía ser aprovechada para algunos actos que no se pudieran celebrar a causa de la lluvia que se avcecina, especialmente alguna "mascletà". El problema, en todo caso, es que las previsiones meteorológicas hacen temer que no sea la única que tenga que buscar nueva fecha en otros eventos, como la Virgen o el 9 d'Octubre o incluso el Corpus, y aunque sean en formato pequeño.

El 20 de marzo, además, la "jaula" sigue instalada y las previsiones meteorológicas -aún aventuradas- son ya mejores en "el día después". Esta situación ya se produjo en las Fallas de 2017, cuando incluso se retrasó al 26 de marzo, que caía domingo, lo que hace prever que, por lo menos los disparos, podrían también prolongarse al fin de semana del 26 y 27, si hubiera más disparos por celebrar.