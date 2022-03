Un año más el Extra de Fallas de Levante-EMV cumplió los pronósticos y se convirtió ayer en el gran atractivo del balcón municipal, donde fue presentado a las falleras mayores y su corte de honor, así como a los numerosos representantes de la vida política y social que se habían dado cita en la mascletà, entre ellos el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y el anfitrión, el alcalde Joan Ribó.

El extra de Levante-EMV, que podrá ser adquirido en los kioscos desde hoy mismo, reúne 156 páginas con toda la actualidad fallera, los bocetos, la feria taurina, los principales actos y grandes reportajes con las falleras mayores y su corte. Especialmente emotivo resultó el viaje a Roma de Carmen Martín y Nerea López. Las máximas representantes de la fiesta pudieron disfrutar de la ciudad eterna y saludar al papa Francisco en una recepción que ya ha quedado para la historia de la fiesta. Ambas recibieron como regalo un póster con su foto ante el Coliseo, y las cortes, una de sus fotos en el reportaje.

Así mismo, recoge amplios reportajes de los viajes de la corte mayor a Málaga y de la infantil a la Ruta 99 y Bocairent, tierra de la familia de Nerea, una localidad que se volcó con las falleras y con el periódico.

No es extraño, por tanto, que la corte al completo no pudiera esconder su entusiasmo cuando recibieron de la mano de los creadores del «extra» (Moisés Domínguez, Íñigo Roy, Arturo Iranzo, Fernando Bustamante y Germán Caballero) la revista más esperada de las Fallas. «Está genial», fue la expresión más repetida entre las falleras, que no podían dejar de buscarse en los reportajes y recordar los grandes momentos que han vivido con el periódico. Todo un clásico: recibir la revista con aplausos.

También los políticos que ayer estaban en el balcón del ayuntamiento, entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia y aspirante a la presidencia del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo; el president de la Generalitat, Ximo Puig; el president de las Corts Valencianes, Enric Morera; y el propio alcalde de València, Joan Ribó, elogiaron el resultado del «extra». Puig destaco el reportaje del Papa, al igual que Ribó, que elogió el papel de las falleras mayores como embajadoras de la fiesta. Feijóo destacó el despliegue de la revista todavía sorprendido por el estruendo de la mascletà. Un todo perfecto.