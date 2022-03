Donde haya un buen terremoto, que se quite lo demás. Y la Pirotecnia del Mediterráneo demostró que sigue llamando y muy fuerte a la puerta. Ayer no puso uno, sino dos, terremotos, lo que permitió que la plaza enloqueciera de placer con su disparo. Un remate final no menos espectacular, con más truenos recorriendo la plaza de un lado a otro acabó con la dosis de éxtasis. Un disparo no bueno, sino muy bueno, para tener un sábado redondo. En el que la plaza tenía el ambiente de las grandes ocasiones, el de ver el disparo desde el vestíbulo de la Estación del Norte.

31 «La gente nos está etiquetando como una pirotecnia que hace grandes terremotos y me parece bien. Estamos muy cómodos en ese terreno de juego. Este disparo lo llevábamos diseñado desde la pandemia y tenía muchas ganas de hacerlo» aseguraba feliz el pirotécnico Antonio García Juan, quien llegó acompañado de la pequeña Maca, la llamada, quien sabe, a continuar la saga. 15 En cuanto al balcón del consistorio, ha contado con la presencia del presidente de Les Corts, Enric Morera; el director del cine Daniel Monzó; y el impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan, quien ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que a sus 78 años «esta ha sido, sin lugar a dudas, la mejor ‘mascletà’» que ha oído «en la vida». 48 Si alguien llamó la atención, esa fue la fallera e influencer Nuria Adraos, quien presentó su creación para las Fallas 2022: la falla municipal pintada en el pecho y el espolín de Carmen Martín en la mejilla.