El «prefallas» más multitudinario

Finaliza el fin de semana más esperado de la fiesta, aquel en el que tanto los falleros como los espectadores de las Fallas han disfrutado de unas sensaciones que hacía tres años que no percibían.

Con sus virtudes y sus excesos, de todos conocidos, y que incluyeron el sábado la gran noche de verbenas, la primera desde el 7 de marzo de 2020, y el domingo la gran ocupación de calle por los falleros para hacer «festa al carrer». Fiesta que incluía pasacalles, conciertos, «dansaes», paellas cocinadas a pie de asfalto y, sobre todo, sillas y mesas, tanto en las carpas como fuera. A lo que se sumaron también los mercadillos, que quedaron definitivamente inaugurados este fin de semana. Y muchas actividades. La falla Doctor Collado reunió a una grna colla de tabal i dolçaiuna en homenaje a Joan Blasco, el histórico músico valenciano desde su demarcación hasta el ayuntamiento. En l’Antiga bailaron en la plaza mayor para celebrar el 50 aniversario. En Corretgería, un concierto y baile recordó que son 150 años mayores... lo propio de un programa convencional, que tanto se echaba de menos.

Lo más temido era la noche del sábado y para que el concejal de Policía Local, Aarón Cano, se muestre moderadamente satisfecho, es para felicitarse, porque es de los que si le gusta, le gusta y si no, no le gusta. El parte de actuaciones «no es muy diferente al de un fin de semana cualquiera. La evaluación es para estar contentos. Incluso para felicitarse». Recordaba incluso imágenes vistas en redes sociales «como en Doctor Collado, con el DJ recordando que hay que tener cuidado con no manchar la fachada de la Lonja. Debería ser lo normal, pero eso habla de una sensibilidad extrema y no puede ser más positivo».

Como suceso más llamativo estuvo el incendio de un árbol en la mediana de las grandes vías, cerca de la zona de Cánovas, que no pudo ser consecuencia más que de un uso indebido de pirotecnia. «Botellón ha habido, claro, pero con bastante control. Hay que pensar que estamos en la fiesta mayor de la ciudad y que, como en cualquier otra ciudad, no se puede medir la noche con los mismos parámetros que de un fin de semana cualquiera».

A esto contribuyó también la concienciación de las comisiones a la hora de limpiar sus zonas de actividades. «Incluso situaciones como la de no acabar a la hora» -conducta que llevaría acarreado no tener verbenas en 2023- «son cosas del pasado, muy superadas».

El uso de las mascarillas, que no fue precisamente la tónica dominante sería un debe que, de cualquier modo, sucede en cualquier fiesta y ante el que resulta muy difícil actuar. O el incendio deliberado de una falla que «desgraciadamente, suele ocurrir en algún caso cada año».

Imposible saber los miles y miles de personas que han salido a las calles. Sí que ha resultado diáfana la presencia de falleros procedentes de poblaciones. Identificables por los polares -que poca falta hacían- y por ir en grupos pequeños, pero muy señalados.