La cita de los valencianos con la Ofrenda a la Mare de Deu se aproxima con los precios de los claveles, la flor predominante, normalmente en tonos rojo y blanco, de los ramos que se utilizan para confeccionar el manto de la virgen, por las nubes. El coste del clavel se ha disparado entre un 15 y un 20%, según confirman Flores El Calé y Montañana, dos de las principales mayoristas del sector. Los motivos son varios. Por un lado la caída de la producción de flor cortada, la climatología adversa de las últimas semanas y la subida de los costes de la importación marcada por la escalada de los precios del carburante agravada por al Guerra de Ucrania.

La previsión del tiempo para la semana fallera, en la que se anuncia una Ofrenda pasada por agua, ha echado por tierra las expectativas del sector que preveía elevados niveles de ventas. Con todo, las cifras son buenas. "No superaremos las ventas pero sí las igualaremos con un año normal". Así lo explica el portavoz de Flores El Calé, Victor Munera. "esta año hay muchas ganas de ir a la Virgen a llevarle flores pero las previsiones son malas y generan incertidumbre; aunque habrá falleros que irán igualmente, otros se lo pensarán". "El mal tiempo va a afectar seguro", asegura Munera que no recuerda una Ofrenda con tan mal pronóstico meteorológico. "Ha habido años de lluvia, pero no como este con agua durante toda la semana".

"Hay muchas ganas y pedidos, a pesar de que los precios están disparados, pero la lluvia va a afectar; si hubiera hecho buen tiempo habríamos superado las ventas del año anterior a la pandemia", asegura uno de los grandes mayoristas de flor cortada

La producción nacional de flor cortada ha caído en un 50% debido a la pandemia. Ante el brusco descenso de las ventas durante los años de crisis sanitaria y confinamiento, con pérdidas que se estiman en 250 millones de euros en la Comunitat Valenciana, muchos viveristas y agricultores han optado por diversificar y plantar cultivos más rentables destinados a la alimentación, como hortalizas, o la salud, como el cultivo de marihuana de uso terapéutico. A la pérdida de superficie de flor cultivada se suma el frío y la lluvia de las últimas semanas que han ralentizado el crecimiento de las plantas. "El clavel quiere luz y calor", remata Munera.

El 80% de la flor que llega a València para la Ofrenda y otros actos falleros es de procedencia nacional, Murcia y Almería sobre todo, pero también hay un porcentaje del 20-25% de flor importada, fundamentalmente de Colombia, relativamente barata si se compara con los precios de la flor europea, como la de Holanda o Italia, que ya eran "prohibitivos" y ahora lo son más con los precios de los combustibles al alza tanto para el transporte por carretera como para el aéreo. La flor de Colombia llega cada vez más en aviones de carga pero los fletes ahora son carísimos. Apunta Francisco Montañana, otro de los grandes mayoristas de flor cortada.

La huelga de transportistas que arrancó ayer no tendrá, a priori, afección a las fallas porque el género ya está en las cámaras y se están ultimando los arreglos que se repartirán el 17 y 18 próximos a las comisiones.

Más de cien mil falleros se dan cita un año "normal" en la plaza de la Virgen para la Ofrenda a la Mare de Deu, a cuyos pies depositan más de 50.000 ramos de flores. Este año hay más ganas que nunca. "Los valencianos están deseando salir y llevarle flores a la virgen, pero los precios están disparados", recalca Víctor Munera, quien ha vendido más de medio millón de tallos este año. Aunque la demanda de claveles se eleva estos días en toda España por la festividad de San José y el Día del Padre, València acaparan el grueso de la producción.

La huelga de los transportistas que arrancó ayer en protesta por las precarias concidiciones de trabajo agravadas por los precios de los carburantes y la guerra en Ucrania no afectará al abastecimiento, apuntan fuentes de Mercavalencia, porque la mayoría del género ya está comprado desde hace tiempo y está ya en València.