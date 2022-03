La lluvia amenaza la banda sonora de las fallas

La música es una parte indispensable de la fiesta fallera. Charangas o bandas de música, con mayor o menor número de integrantes, son las encargadas de amenizar los principales actos falleros, como la ofrenda o los pasacalles; ya sea a ritmo de pasodoble, con las melodías de ‘Valencia’ de Padilla o ‘Xàbia’ de Salvà entre otros, o con un repertorio más actual.

Sin embargo, la música está en riesgo este año, debido a las previsiones meteorológicas que auguran unas fallas pasadas por agua. La cancelación de los actos y el riesgo que supone la lluvia para los instrumentos de viento son dos de las principales causas que pueden provocar unas fiestas sin bandas de música, es decir, sin este Patrimonio Cultural Inmaterial.

Habitualmente, con lluvia, la música se retira; no por “mojarse, sino porque es perjudicial para los instrumentos”, explica Borja Espejo de la charanga Hallspiken Sevescowen, formada por músicos de Llíria, la ciudad de la música. Es por ello que la presencia de la lluvia y la consecuente cancelación de los actos puede suponer un perjuicio económico tanto para las comisiones falleras como para las bandas de música. ¿Qué pasa entonces si llueve? ¿Cómo afecta a ambas partes?

Aunque es cierto que no hay un criterio uniforme, la “gran mayoría de comisiones falleras incluyen cláusulas ante posibles cancelaciones en los contratos con las bandas o charangas”, apunta Daniela Gómez, presidenta de la Federación de Societat Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Sin estas especificaciones, similar a la que se incluye en los contratos con verbenas u otro tipo de espectáculos, la comisión estaría obligada a abonar el importe íntegro del servicio.

Así se estipula en los contratos firmados por comisiones de diferentes sectores y categorías. Es el caso de Avenida Giorgeta- Rois de Corella con la charanga Massamaflautes; y de Almirante Cadarso de València con la agrupación Hallspiken Sevescowen, contratada para la entrada mora del 19 de marzo.

La norma no-escrita, entre la mayoría de bandas consultadas por Levante-EMV, estipula tres tipos de pago: completo, siempre que el acto se celebre con normalidad o cuando se cancela por lluvia una vez iniciado; parcial, en caso de que se cancele pero la comisión haya citado a la banda y esta se persone en el casal; o sin remuneración, si la cancelación se anticipa a la meteorología y la comisión desconvoca a los músicos.

“Por contrato, si nosotros celebramos el acto, la banda tiene salir a acompañarnos”, explica Xuso Oliver, directivo de la comisión Avenida Giorgeta-Rois de Corella; aunque reconoce que “es verdad que depende de la cantidad de lluvia”. En esta situación, debaten con los músicos para acordar una decisión. “Llevamos ya varios años con la misma charanga, por lo que la relación es de bastante confianza”, apunta.

Como en el caso de la comisión de La Roqueta-Arrancapins, el buen entendimiento entre las partes permite que, en ocasiones, se opte por buscar una alternativa. La falla tiene ya presupuestado el gasto y, con este acuerdo, los músicos no se quedan sin ingresos. Así, el desfile se sustituye por un acto dentro del casal. “Depende del tipo de acto que se suspenda, pero una posibilidad es realizar un concierto dentro del casal o amenizar una merienda para la comisión infantil, disfrazados y todo”, explica el músico Eliseo Escrig.

Normativa fallera para la ofrenda

El riesgo de precipitación es especialmente significativo los días 17 y 18, coincidiendo con la ofrenda de flores, con unas previsiones del 90 %. Es, sin duda, uno de los principales actos para las bandas de música y, como ejemplo, los datos de participación de la edición del 2019. En las dos jornadas del festejo, desfilaron un total de 10.213 músicos, lo que supuso un 9.37 % del total de participantes de la ofrenda.

La celebración de los pasacalles es decisión de cada una de las comisiones, pero la ofrenda depende de la intervención de Junta Central Fallera. A día de hoy, el organismo mantiene la celebración de la ofrenda a pesar de las previsiones meteorológicos y, aunque llueva, no sería la primera vez que el festejo se celebre bajo la lluvia.

En este supuesto, las comisiones podrían desfilar sin banda de música, puesto que la normativa para la ofrenda no contemplan ninguna especificación al respecto. No se expresa la obligatoriedad de participar con banda de música, aunque sea la costumbre, ni ningún tipo de sanción por no hacerlo.

Un impacto económico de 3 millones de euros

Las bandas de música suponen una parte importante del presupuesto fallero, estimado en cerca de 3 millones de euros según la FSMCV. “No corresponde solo a la ciudad de València, sino a todos los pueblos de la provincia de València y, también, a los de Castellón y Alicante que celebran estas fiestas”, relata Gómez.