Si se hiciera una encuesta sobre qué fallera mayor de València es más recordada, ni siquiera el paso del tiempo impediría a Covadonga Balaguer, más conocida popularmente como Covachi, estar en la zona alta, si no en la más alta.

De hecho, para muchos es la fallera mayor más carismática de la historia. Su reinado estuvo marcado por dos ingredientes: su extraordinario carisma personal -en un tiempo en que la elección de falleras mayores de forma democrática apenas llevaba diez ediciones- y por el infortunio que la acompañó en su semana fallera, muy parecida a la actual, con numerosos actos deslucidos, cuando no suspendidos, a causa de una lluvia que acompañó exactamente hasta el 20 de marzo en el que, como una burla del destino, pasó a lucir un sol radiante.

No es baladí que, puestos a elegir una fallera mayor de València para la falla municipal infantil, los artistas Ceballos y Sanabria la eligieran a ella, luciendo un paraguas.

El pasado día 16, Covadonga se acercó para hacerse una foto replicando al ninot. Nadie como ella conoce las adversidades y cómo afrontó la sociedad fallera la celebración de unas fiestas extraordinariamente deslucidas.

"Ha amanecido un día como los de 1989. Sólo deseo que el cielo se quede quieto. Si no, adelante, falleros; no nos para nada ni nadie" ha escrito en sus redes sociales. "Creo que jamas habría recibido tantísimo cariño si no hubiera llovido como llovió. Por eso no cambiaría mi año por nada Fueron sentimientos a flor de piel". Covadonga siempre ha recordado precisamente la Ofrenda como el acto más emotivo y no ya por el acto en sí, sino por cómo las comisiones de falla desafiaron al diluvio y acudieorn sin importar los destrozos en los trajes y cómo tanto ella como la corte decidieron recibirlas debajo de la Puerta de los Apóstoles. En aquella ofrenda hubo momentos en los que llovió tanto, que no pocas optaron por desfilar el día de San José por la mañana.

Covadonga no ha dudado en agradecer a Ceballos y Sanabria su ninot. "Me siento muy afortunada. Me ha hecho mucha ilusión acercarme a verlo y hacere fotos con mis hijas. Me encanta. Me lo llevaría a casa. ¡Cuanto me ha dado València. Estaré eternamente agradecida. Mi vida habría sido muy distinta sin haber tenido el privilegio de ser fallera mayor de València de 1989"