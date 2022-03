Se llama Chris Noorlander. Es una aficionado a la pirotecnia, pero su nombre ya da pistas: no es valenciano, sino de Holanda. Desde hace diez años, no falta a la cita con la catedral de la pólvora durante las fallas, en la esquina frente al edificio de Correos. Llega para disfrutar de los disparos pero, también, para reencontrarse con amigos; con aquellos que ha conocido, a lo largo de la última década, esperando tras las vallas de la plaza del Ayuntamiento de València. La mascletà los ha unido y, cada mes de marzo, vuelven a encontrarse en el mismo lugar, en las mismas fechas, a la misma hora y para lo mismo: "para disfrutar del mejor espectáculo pirotécnico"; así lo define.

Este mes de marzo es similar a muchos, pero a la vez diferente. Tras dos años, ellos también viven las fallas del "Renaix la flama", las primeras después de la irrupción de la pandemia. Desde las once de la mañana, conversan sentados -sea en el suelo o sobre algunos taburetes de baja altura- mientras ríen, se divierten y beben para refrescarse. No falta el cubo lleno de cervezas y algún que otro refresco, aunque no cumplan las recomendaciones de las autoridades. Durante las casi tres horas de espera, les queda tiempo para bailar a ritmo de 'Valencia en fallas' y 'Mediterrània'.

Son un grupo de cerca de quince personas -todos son chicos, a excepción de una mujer, pareja de uno de ellos-, pero solo representan a los cerca de "500 holandeses" que acuden a València para estremecerse con la pirotecnia. Chris aterrizó en València el día 10 de marzo y, desde entonces, no ha faltado a ningún disparo; solo al cancelado por el viento, el pasado lunes 14 de marzo. El resto del medio centenar de holandeses que se citan frente al edificio de Correos ha ido llegando escalonadamente. Provienen de diferentes ciudades de Holanda, pernoctan en hoteles distintos y se relacionan en grupos dispares. Pero tienen una cosa en común: todos ellos se reúnen en esa misma esquina, aunque no se conozcan entre ellos. Es ya una tradición.

Pasión por la pólvora, sea donde sea

"A los holandeses nos encanta la pólvora. Disfrutamos los castillos, pero sobre todo nos apasiona la mascletà", relata. ¿La razón? "Por su ritmo, estruendo y intensidad", confiesa. Aún así, en sus visitas a la València fallera, no faltan a la cita con los disparos nocturnos en el viejo cauce; y tampoco declinan entretenerse con otro tipo de actividades como las visitas turísticas y culturales, los planes gastronómicos, la visita a los monumentos falleros o la participación en otros festejos como la ofrenda o la entrega de premios, aunque como meros espectadores.

El 'cap i casal' no es la única ciudad que visitan tanto él como su grupo de amigos de seguidores de la pólvora cada año. Se reencuentran también en Alicante para las Hogueras de San Juan, en el mes de junio; y tampoco fallan a algunos espectáculos pirotécnicos en Italia. Pero, entre todos estos destinos, su preferido es, sin duda, València. La culpa es de la mascletà.

Un portal web de fallas en holandés

La afición de Chris por las fallas es tal que tiene una página web especializada en la fiesta valenciana, 'Fallas Festival'; en holandés. En ella, publica noticias informando de diferentes aspectos de la fiesta -también hay espacio para los monumentos y la cremà- aunque, principalmente, el contenido gira entorno a la pólvora. Lo hace desde su punto de vista, desde su experiencia de más de diez años visitando València en fallas.

No le falta detalle pero, principalmente, se nutre de extensas galerías de fotografías que Chris ha realizado durante sus múltiples visitas a la ciudad. El sitio web es, sin duda, un fiel reflejo de la fiesta fallera y de sus principales actos, como la Crida, la ofrenda de flores o la cremà; pero el gran protagonista es, como no podía ser de otro modo, la mascletà.