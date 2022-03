Pere Baenas: "Mi falla de Convento refleja 17 injusticias que hay en el mundo: en verdad los ODS no deberían existir”

Muy cansado físicamente pero exultante por la victoria, el artista fallero Pere Baenas, flamante ganador de la sección de Especial cree que su falla “2030” “ha calado en el espectador” porque tiene “una temática bonita”. Eso sí, analizar la actualidad mundial y municipal desde el prisma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible supone en realidad “reflejar 17 injusticias o desigualdades que hay en el mundo porque la pobreza o la desigualdad de hombres y mujeres no deberían existir”.

-¿Cómo se encuentra el artista ganador de la sección Especial el día siguiente de conseguir la gloria?

-Muy satisfecho, lo que pasa es que estoy un poco fatigado físicamente tras la “plantà”. Porque este año, la “plantà” con el agua y el viento ha sido muy dura.

-¿El premio de Especial le sorprendió en pleno trabajo en Dénia, no es así ?

-Sí porque allí la “plantà” se hace un día más tarde. Pero fue una gran alegría. Estoy muy contento.

-Vuelve a repetir el triunfo con Convento Jerusalén tras ganar en septiembre, ¿es usted el artista fetiche de la falla del barrio de La Roqueta?

-Sí, se puede decir que soy el artista fetiche de Convento Jerusalén porque en los últimos 5 años hemos conseguido 3 primeros premios. Desde 2017, el galardón logrado este miércoles supone el quinto de mi trayectoria profesional.

-¿Cuál es la fórmula secreta de Pere Baenas?

-La fórmula secreta…. Trabajar muchísimo... y quizá el amor y la pasión que le pongo a cada proyecto. Quizá esa pasión viene de que soy el más veterano de los artistas falleros y eso se nota.

-Es usted el más longevo en Especial, ¿cuántas fallas ha plantado usted en la categoría reina?

-En 2000 fue el primer año, por tanto, llevo 22 en total, en Especial; y 4, con la del ayuntamiento.

-”2030”, la falla con la que ha ganado este año, es un alegato ecologista para salvar el Planeta, ¿cómo se le ocurrió la idea de hacerla?

-Quería hacer una falla sobre el medio ambiente. Fue en 2020, estábamos en pandemia y me di cuenta, que debido al confinamiento y a las restricciones de movilidad, la naturaleza había empezado a regenerarse. Eso me dio la idea de hacer una falla sobre la flora y la fauna, entre otros aspectos. Por eso, me centré en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un compromiso firmado por gran parte de los países, en la línea del Compromiso de Tokio. Los 17 ODS, desde mi punto de vista, en realidad, representan 17 injusticias o desigualdades que hay en el mundo: incluidos que no haya pobreza en el mundo, o que no haya desigualdad entre los hombres y las mujeres. La temática es muy bonita y creo que ha calado en el público y en el espectador.

-Por tanto, esta falla ganadora en Especial, ¿le ha llevado dos años de trabajo ?

-Sí, dos años de trabajo desde que diseñamos y proyectamos la idea hasta que lo ejecutamos en el taller y la plantamos.

-Es difícil para un artista fallero, ¿pero qué escena o escenas de su obra destacaría usted?

-No destacaría ninguna escena concreta. Es difícil para mí. Pero realmente creo que lo que ha premiado el jurado es el conjunto, el conjunto está muy equilibrado.

-Paco Segura presidente de Convento Jerusalén le ha mostrado su agradecimiento en público y está encantado con usted por la pasión que desprende, ¿ya tiene claro que repetirá con la falla? ¿han firmado?

-Sí he sentido su apoyo y su sintonía en todo momento. En cuanto al próximo ejercicio, aún no está todo claro. Ni hay un anuncio formal ni público. Ahora hay que disfrutar del premio y luego será el momento de analizar el futuro.

-¿Pero usted quiere repetir con Convento, no? ¿no está pensando en tomarse un tiempo sabático, verdad?

-No no …. la idea es repetir, sí. Es cierto que estar 22 años en la primera línea es muy exigente… pero la idea es continuar. Tengo 54 años y aún me queda mucho por aprender.

-Da la impresión que los dos años de la pandemia han sido muy duros, ¿verdad?

-Muy duros… han sido muy duros, como para todos los artistas falleros. La verdad es que como soy el más veterano me ha afectado menos que a los más jóvenes. Pero ha sido duro, aunque ha sido más duro para la gente que está empezando.

-¿Cómo ve usted las fallas de 2023, se habla de que los monumentos serán más pequeños, con menos volúmenes porque parece que se van a reducir los presupuestos?

-Las veo con mucha incertidumbre. Porque la economía está mal y las comisiones se van a ver afectadas.

-Se le ha visto trabajar con los colores de la bandera de Ucrania, ¿qué buscaba con ello?

-Ha sido un homenaje a Ucrania, para reivindicar la paz y que no haya guerra.