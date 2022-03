Dos años después de que se declarara un estado de alarma que frustó la mayor fiesta de València a tan solo unos días de su celebración y tras estar conviviendo con una pandemia que lo ha paralizado absolutamente todo, parece que el mundo fallero ha recuperado una relativa normalidad con las Fallas 2022. Se han podido celebrar verbenas en las distintas comisiones y carpas, disparar mascletades y castillos (pese a que algunos disparos pirotécticos se hayan suspendido por el temporal), y, aunque bajo la lluvia, las falleras y falleros están pudiendo entregar sus ramos de claveles a la Mare de Déu en la plaza de la Vigen en la Ofrenda.

Quizás el tiempo no ha sido el que muchos hubieran deseado, de hecho la lluvia y las fuertes rachas de viento han destrozado muchos de los ninots de los monumentos falleros de algunas comisiones. No obstante, había tantas ganas de celebrar la semana fallera que esto no ha sido impedimento para que los valencianos salgan a la calle, a bailar en las verbenas, a disflutar del olor a pólvora, a escuchar las xarangas o a tomarse un buen chocolate con churros. De hecho, pese a que sigue avecinándose agua, la Nit del Foc, que se celebra esta misma noche, continúa en pie.

Prácticamente la totalidad de los valencianos sabe cuándo es la cremà, pero por si queda algún despistado, facilitaremos la fecha del acto con el que culmina siempre la semana fallera. La cremà de todos los monumentos falleros, pese a que cada falla tiene adjudicada un horario diferente para llevarla a cabo, es el mismo día siempre: el 19 de marzo, que al mismo tiempo es festivo en toda España porque coincide con la celebración del día de San José, quizás más conocido por todos como el Día del Padre.

Aquí puedes consultar el horario en el que se quemarán todas y cada una de las fallas de València. Por su parte, la falla municipal de València comenzará su cremà a las 23:00 horas.