Nada más quemarse la falla, Convento Jerusalén anunció la renovación de Pere Baenas para 2023 -además de José Gallego en infantil- con lo que el puzzle de la máxima categoría ha llegado al 20 de marzo con prácticamente todas sus piezas encajadas.

El estatus actual de la Sección Especial, y la extremada cautela con la que tienen que moverse artistas y comisiones ha generado que, en los últimos años, la continuidad haya sido la nota dominante, y que numerosas comisiones mantengan los compromisos con cinco años o más de duración. Una comodidad que se acentúa por el hecho de que, por detrás, tampoco hay muchos artistas para acometer estos retos -y los hay que, pudiendo, no quieren-. Es, de alguna forma, una situación de consenso general: todos están donde quieren estar. O lo más parecido.

Antes de que llegaran los días grandes, incluso aún en 2021, ya se había confirmado que Antiga de Campanar continúa con Carlos Carsí; o que David Sánchez lo hace en Exposición y Pedro Santaeulalia en Sueca-Literato Azorín. En los días de «plantà» se escenificó la renovación de Vicente Martínez en Cuba-Literato Azorín, Mario Gual en Na Jordana y Sergio Musoles en Reino de València.

Falta por confirmar la continuidad de Paco Torres en Pilar, pero sólo oficialmente. Ayer, la comisión lanzó un mensaje en el que quedaba claro que, a pesar del varapalo moral del segundo premio, la continuidad es un hecho.

Almirante y Malvarrosa

Almirante Cadarso no debería tener problema alguno tras el exitazo de Manuel Algarra. Malvarrosa está pendiente no ya de renovar o no, sino de si continuará en Especial.

Si Almirante confirma lo que es de prever, Algarra sumará la falla número 17 para Almirante, todas ellas consecutivas, alargando el récord histórico de la categoría.

En las categorías inferiores, Espartero-Ramón y Cajal ha anunciado a Salva Banyuls y Néstor Ruiz pero con la intención de militar en Primera A. Gayano Lluch confirmó antes de la «cremà» la continuidad del artista con el que han ganado en Especial infantil, Sergio Alcañiz, pero para 2024, puesto que ya estaba firmado para 2023. David Sánchez repetirá en la grande.