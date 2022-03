Las macro verbenas que se celebran en el centro histórico de València tienen los días contados. Por lo menos, en el formato actual, en el que hay un calendario o completo o casi completo durante las cinco noches permitidas. Todas las delegaciones implicadas van a organizar una reunión con todas las comisiones implicadas para tratar de dar una solución lo menos traumática posible. Dicho de otra manera, reduciendo drásticamente la cantidad de eventos musicales. Y, así, dejar de convertir el entorno BIC (Lonja, Mercado Central, Santos Juanes) en uno de los espacios más desagradables de la ciudad durante la semana de Fallas.

El concejal de Policía Local, Aarón Cano, recordó durante su comparecencia de balance de las Fallas 2022, que "es imposible controlar el aforo en una zona abierta como ésta. Lo que hay que hacer es controlar la zona". Y todo ello, a pesar de que "imágenes de agresión a la Lonja tenemos hasta en blanco y negro. Y es un hecho objetivo que es el primer año que ha pasado sin que esto suceda. Es un hecho objetivo. Pero también lo es que hay que mejorar. Lapropuesta es seguir mejorando con la participación de las Fallas, no contra las Fallas. Las Fallas forman parte de ese mismo patrimonio, pero no el tener tantas verbenas juntas. Las verbenas y su venta de alcohol no pueden convertirse en la fuente de financiación de la propia comisión. Por eso, hay que mirarlo y dialogarlo con serenidad" a la vez que recordaba que "en esto hay verbenas y verbenas, y comisiones y comisiones, que tienen conductas diferentes. Y no vamos a engañarnos: no me imagino a la Fontana di Trevi rodeada de verbenas. Ahora mismo, nada se puede decir de ellas, porque cumplía con los preceptos del Bando Fallero, pero seguro que hay que llevar a cabo una nueva regulación".

Hay que recordar que en 2023 habrá tres fechas clave en las verbenas: el sábado prefallas, que será el 11 de marzo y, sobre todo, las noches del viernes 17 y sábado 18. En las que, además, se prevé el regreso masivo de los viajes universitarios procedentes sobre todo de Madrid para pasar 36 horas "non stop" en las verbenas falleras.

El edil destacó en su balance la "satisfacción" por los resultados, especialmente en la drástica bajada de las incidencias respecto a 2019, el último año de fallas normales: "1.417 incidentes ahora contra los 2.988 de aquel año. "Lo cual es un dato muy interesante". También el hecho de que "no hay registrado ningún caso de agresión sexual denunciado en los puntos violeta".

Pero hay cosas que están pendientes, como la venta incontrolada de alcohol, incidiendo especialmente en un nuevo establecimiento: "los de venta ambulante, que no tienen nada que ver ni con las barras de hostelería ni con las barras de las comisiones de falla". Son "chupiterías y mojiterías" tanto de venta descontrolada "que igual te aparecen al lado de la churrería" como inculadas a supermercados u otro tipo de negocio. "Hay que regularlas, cuando no eliminarlas. La fiesta no es beber 20 cubatas en lugar de diez y esto no es más que un aumento de la oferta". En ese sentido, "tenemos que sentarnos todas las delegaciones interesadas para regular esos establecimientos. Generan competencia desleal a la hostelería y vender alcohol en cualquier sitio no ayuda a la convivencia y no suma nada a la fiesta".

Entre la catarata de datos destaca el descenso de las llamadas a la sala 092, que han pasado de 16713 en 2019 (el último año de Fallas en formato similar al actual) contra las 16.110 de este año.

Hay quince comisiones con propuesta de sanción por las verbenas. Pero no por acabar más tarde de las cuatro (motivo que conllevaría suspensión para lo que queda de ejercicio y el próximo), sino por no cumplir con la ordenanza de sonido, teniendo más decibelios de lo permitido. Esta irregularidad no tiene sanción tipificada en el bando fallero. "Nosotros proponemos la sanción y las consecuencias ya serán cosa de Cultura Festiva".

El personal de policía municipal que ha participado en la semana fallera ha sido de 3350 agentes, lo que supone duplicar los operativos durante el resto del mes de marzo.

Por lo que respecta a los vehículos, se han inmovilizado un total de 92, además de imponerse 717 denuncias (por no llevar la ITV al día, no tener permiso de conducir o seguro en el vehículo como principales causas).

Entre las incautaciones hay un total de 334 kilos de productos perecederos para venta ilegal, así como 10.469 unidades de material pirotécnico (para 23 kilos de masa).