El mundo de las Fallas acaba de verse conmocionado con la muerte del artista Manuel Algarra Salinas. El que ha sido en los últimos 17 años artista de Almirante Cadarso-Conde Altea ha fallecido de forma rápida e inesperada. Ha sido a través de su propia red social dpnde se ha anunciado la muerte de Manuel Algarra, al asegurar que había solicitado la sedación.

La noticia del fallecimiento ha causado un tremendo impacto en el mundo de la fiesta fallera, cuyas reacciones empiezan a producirse.

Pero ha sido, en una desgarradora nota, el propio artista en sus redes sociales quien lo ha comunicado:

"Ya sabéis que he estado este último mes muy delicado de salud, la cuál he ido perdiendo con el paso de los días, hasta tal punto de que hoy he autorizado mi sedación. Daros las gracias a toda la gente que ha estado apoyando mi carrera, siempre intenté ser honesto en mi vida y mi trabajo y hacer mi oficio viable. Sirva este mensaje como despedida a toda esa gente que no me ha dado tiempo a hacerlo. Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones Siempre falla".

El presidente de la falla Almirante Cadarso, Vicente Fuster, confesaba nada más conocerse la noticia que "el domingo nos despedimos entre lágrimas con un fuerte abrazo que nunca olvidaremos. Siempre estarás en nuestra memoria y, sobre todo, en nuestro corazón".

De hecho, el pasado día 25 se había anunciado la continuidad, un año más, de la relación entre artista y comisión. Esta renovación era todo un gesto de empatía, puesto que, para entonces, a Algarra ya se le había detectado la enfermedad.

El Gremio de Artistas Falleros ha emitido rápidamente una nota de condolencia.

"Te recordaremos, amigo Manolo, por tu participación en el gremio ejerciendo las funciones de secretario general, vicemaestro y director de nuestro Museo, con los Mayores Salvador Gimeno, Pablo Jesús Ovejero y José Latorre, entre 1993 y 2013. Te recordaremos por tu corporatividad y defensa del colectivopor tu discurso honesto, sincero y duro cuando también tocaba".

"Te recordaremos por cómo inculcabas el valor del término "falla" y promocionabas la asignatura "artista fallero" en cualquier trabajo que salía de su taller".

Te recordaremos por su sonrisa y te damos las gracias por el legado artístico que serán tus fallas, hogueras y ninots indultados".

La Junta Central Fallera se ha unido recordando su palmarés y recordando que "queda el legado de sus obras".

Manuel Algarra, un artista fallero de exitosa trayectoria

Manuel Algarra deja una exitosa carrera como artista, jalonada de ninots indultados y grandes fallas. Hijo del artista Rogelio Algarra y padre de Manuel Algarra II, estaba casado con Tere Viguer, hija del también artista Manuel Viguer.

Plantó su primera falla grande en la plaza de Monteolivete en el año 1987 y llevó a cabo un aprendizaje lento y metódico. Tanto es así, que trabajó en secciones modestas varios años y no sería hasta 1995 cuando se estrenó en Primera A, en San Vicente-Periodista Azzati, basculando siempre entre esa sección y la Primera B como la más importante dentro de una producción que siempre incluía varias fallas repartidas por la ciudad.

Su primer gran éxito llegó en 2003, cuando logró el primer premio de Primera A en Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. Dos años después llamaba a su puerta Almirante Cadarso para debutar ambos en la Sección Especial.

Desde entonces, cada año engrosaban la relación más larga jamás sostenida por un artista y una comisión en la máxima categoría y además de forma consecutiva. Su mayor éxito llegó en 2011, cuando logró el segundo premio de la sección.

En el último mes de marzo había conseguido un éxito monumental. A pesar de que no había logrado el ninot indultado, la falla en su conjunto obtuvo en cuarto premio de falla y el primero de ingenio y gracia.

Además de en Almirante y Maestro Gozalbo, acumuló una larga trayectoria en Calabazas en Gall -la que fue su época de maduración, y donde mantuvo la fidelidad incluso cuando la falla militaba en la última sección-, Cuba-Denia, Federico Mistral-Murta, Linterna-En Gil, San Juan Bosco-Duque de Mandas, Santiago Rusiñol y Menéndez Pelayo.

En Alicante fue de los primeros artistas que plantó con regularidad, estrenándose en la Plaza de Argel. También fue un referente en Parque Plaza de Galicia y en los últimos años había generado una sociedad extraordinaria con José Gallego, ganadores de Especial de 2015 a 2018.

Ha sido directivo del Gremio de Artistas Falleros y varias veces ganador de la Sección Especial en Alicante junto a José Gallego. Pero se le recuerda especialmente porlos 17 años que llevaba en Almirante Cadarso, cuya comisión acababa de anunciar la renovación para 2023. A lo que había que añadir su no menos exitosa trayectoria en Maestro Gozalbo-Conde Altea, donde acababa de conseguir el primer premio de Primera A, el último de los cinco que les había proporcionado.

En el Museo Fallero queda la colección de ninots indultados: 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021.