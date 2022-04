05·04·2022 17:48

Carlos Galiana (Concejal de Cultura Festiva y portavoz del Grupo Municipal Compromís):

"El més important de Manolo, -a més de ser un artista excel·lent que els darrers anys va saber llegir com ningú al públic de l’Exposició del Ninot i que ens va delectar amb grandíssimes falles especialment a Mestre Gozalbo i a Almirall Cadarso-, és la seua vessant humana".

"Més enllà dels ninots indultats i dels primers premis a les seues falles, ens deixa una persona compromesa, sincera i estimada pel col·lectiu faller que deixa un buit difícil d’omplir".

"Defensor, com no podia ser d’altra manera, de la falla com a eix fonamental de la nostra festa, les seues darreres paraules escrites a les xarxes socials son la millor descripció d’una persona amb caràcter, lluitadora i peça fonamental estos últims anys per al col·lectiu dels artistes fallers. “Que la llama siga ardiendo en vuestros corazones. Siempre falla.” Sempre Algarra. Sempre Manolo".