El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha recordado, refiriéndose a la entrega de premios del próximo sábado, que la llegada a la plaza no tendrá las facilidades de cuando este acto se celebra el 17 de marzo. "No estamos en Fallas, la ciudad continúa. No todas calles estarán cortadas y la ciudad no está paralizada. Estamos en coordinación con la Policía pero no todas las calles estarán cortadas. Hay que tener un poco de paciencia". A preguntas del presidente de Aras de Alpuente-Castell de Pop, de Nazaret, aseguró que se habilitarán espacios para aparcar para aquellas comisiones que acudan en autobús.

