Los artistas falleros celebran su gran fin de semana en un momento de inflexión y a la vez temor por el futuro de la profesión. Este viernes entregan los Ninots d'Or y las insignias a los jubilados. El sábado, los ganadores de primeros premios recibirán los recordatorios y el domingo celebrarán la fiesta gremial, donde se espera el discurso del maestro mayor, Paco Pellicer, sobre el momento que se vive.

El mapa que se pinta es malo, aunque eso ya se sabe. Por una cuestión muchas veces debatida: los gastos de los talleres no se corresponden con los ingresos. Una coyuntura que sorprendería a cualquier analista mínimamente versado en economía y relaciones laborales: un sector productivo está en la ruina por elaborar un trabajo, un producto terminado, que no tiene restricciones o cupos europeas o aranceles internacionales, ni competencia del mercado asiático, ni intermediarios que lo encarezcan y sobre el que, además, los propios profesionales tienen el monopolio de la producción del mismo desde que llega la materia prima. Es decir, teniendo la manija del proceso productivo y, por consiguiente, de poder ponerle el precio a las cosas. Lo que para los países de la OPEP son griferías de oro, para los talleres falleros es miseria.

Sin embargo, la culpa se descarga muy frecuentemente sobre el cliente, el fallero, y si éste es más o menos reacio a invertir su dinero en la parte artística de la fiesta, sobre si está más pendiente de la parte lúdica o si reclama más o menos cantidad de "ninots". En definitiva, una pésima gestión empresarial y, lo que es más importante, un nulo sentido corporativo o sindical de un oficio que ha dado de comer a lo largo de generaciones y que ahora, cuando están en la cresta de la ola del reconocimiento -a veces, con alabanzas místicas que hacen más daño que ayudan-, se encuentran en su mayor estado de calamidad, salvada por escasos talleres inteligentemente gestionados que sí que han conseguido, sin grandes derroches, salir adelante.

El ejercicio de 2023 llega, además, sin la seguridad de la inflada subvención municipal y con un aumento galopante de las materias primas. Pero con la sensación de que no serán pocos los artistas que sucumbirán a la tentación de ofrecer más y más metros y ninots. O aceptar las exigencias del cliente de esos metros y esos ninots.

Un "Ninot d'Or" por un trabajo justo Llama la atención que el único "Ninot d'Or honorífic" que se entrega este año, más allá de los de las falleras mayores de València, es al presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Por generar dos tandas de contratos por un total e 600.000 euros, para plantar fallas o hacer murales en centros hospitalarios y poblaciones sin tradición fallera. Simplemente viendo esas fallas, contratadas a una entidad oficial, queda demostrado que se pueden hacer fallas ganando dinero y cumpliendo el objeto social por el que fueron concebidas. Pero los contratos de la Diputación no están sometidos ninguna tiranía: ni a la de las comisiones reclamando metros y ninots ni a la de los propios artistas, dispuestos hasta a perder dinero con tal de plantar.

Una vez finalizados los ejercicios de la pandemia, el mapa del sector muestra el cierre de talleres. Unos, por acumularse las jubilaciones. Desaparecen nombres tan importantes en la fiesta como Vicente Almela; Miguel Balaguer; Miguel y Ramón Banaclocha; José Francisco Espinosa; José Ramón Espuig; Manuel Guitarte, Luis Miguel Herrero; Miguel Ángel López Monserrat; y Paco Mesado. Y fuera del Gremio de València, Luis Herrero. Pero más allá de los que acaban por ley de vida, también llama la atención el cierre, sea temporal o definitivo, de otros talleres de renombre o de los que habían aparecido recientemente. Unos, porque cambian directamente de oficio; otros, porque se quedan, pero en la posición más sencilla de trabajar por cuenta ajena y otros, directamente, por imposibilidad profesional. Hay casos llamativos, como el de José Jarauta, el mayor ganador de primeros premios de la historia; uno de los grandes como Vicente Llácer, que se marcha a trabajar para Carlos Carsí, u otros como Pedro Rodríguez, José Manuel Gramage, Luis Enguídanos, Oscar Villada, Gio Torres, Joan Blanch, Antonio Rubiño, Xesco Gil, etcétera. Algunos se han despedido para siempre; otros regresarán.

Unos entran y otros salen: se incorporan nuevas firmas, que empiezan a darse a conocer estos días con la confirmación de fichajes. Llama la atención el debut de varios procedentes del ciclo formativo impartido desde el propio Gremio, pero que, en los primeros pasos, están obligados a ser pequeñas obras, para probar. No son, aún para altos niveles. El relevo generacional llega, con todas las incógnitas abiertas. Ahí se verá a prospectos como Ferran García, o sociedades artísticas como Jugosa Taller (Amparo Valero y Mireya Vicente) y L’Atelier del Foc (Ángela Grande y Daniel López).

También hay artistas, ya madurados, que empiezan a dar el salto a las fallas grandes. El último caso confirmado, el de José Ramón Lisarde. También se aprecia el fichaje de artistas que nunca habían plantado en València y que lo hacen ahora por primera vez o tras muchos años de ausencia. El más llamativo, el caso del taller Palacio&Serra, uno de los más conocidos y solventes en las juntas locales y que, con el fichaje en el Barrio Beteró, regresan al "cap i casal" tras 15 años de ausencia.

Pero unos y otros están arrastrados por esa crisis galopante que supone, tal como ha reconocido muchas veces el que fue portavoz del Gremio en la pasada legislatura, Ximo Esteve, "no ser buenos empresarios. Bueno, no ser empresarios. Ser incapaces de ponernos freno". Lo que genera que los problemas económicos se vean tanto en artistas consolidados como en modestos. Sin la posibilidad de autocontrol. El intento de los de Especial de reducir la altura de sus fallas quedó en un quiero y no puedo y ni siquiera obtuvo una postura unánime de todos los implicados.

Espuig cierra por jubilación un taller que inició su padre. Ya desde marzo lo ocupa "Javito" Álvarez-Sala, donde empiezan ya a verse los primeros volúmenes pensando en las Hogueras y en las próximas Fallas. Se marcha tras haber sido maestro mayor del gremio y reconoce que con el mal sabor de boca de hacerlo "en una situación que nunca hemos tenido tan mala. Estamos hundidos y somos nosotros mismos los que tenemos que salir de esta situación". Con el añadido dramático de constatarse que la condición de Patrimonio de la Humanidad, cinco años y medio después, no ha añadido ningún plus a la profesión. Por no hablar de la congelación de cualquier proyecto para reconvertir la Ciudad del Artista Fallero en un parque tecnológico multidisciplinar, cuyas líneas maestras están redactadas, pero que duermen en sueño de los injustos.

Los artistas tienen, si quisieran, el poder, pero también necesitan la colaboración de los demás. Una de las primeras medidas que es una cuestión de voluntad por parte de la Junta Central Fallera y las comisiones sería una reivindicación nunca tratada con contundencia: "no se puede negar a nadie hacer fallas. Basta con ser autónomo. Pero este es un trabajo muy especializado, que necesita unos requisitos legales, posiblemente, no se estén dando. Una forma de ayudar sería que sólo se pudiera ir a concurso con artistas falleros legalmente constituidos como tales y con los papeles y seguros en regla". Es decir, no permitir el acceso del intrusismo, tan legal como poco moral para la "pureza" del oficio.

El caso es que el mercado de fichajes encuentra situaciones nada vistas hasta ahora. Por ejemplo, mientras en la Sección Especial continúan todos los talleres de 2022 (salvo el forzoso de cambio en Almirante Cadarso por el fallecimiento de Manuel Algarra), la Primera A se está moviendo mucho y se producirán debuts en la categoría de artistas teóricamente llamados a dar relevo en las alturas -cuyas consecuencias económicas sólo se sabrán con el paso del tiempo-. Por ejemplo, y no están todos los fichajes anunciados, SacabutxArt (San Marcelino), Rafa Cheli (Linterna) o Josué Beitia (Císcar-Burriana) y regresos como los de Latorre y Sanz (Merced) o Miguel Santaeulalia (Telefónica). Lo que viene a demostrar que, para las alturas, siempre hay voluntarios. El agujero empieza a verse en secciones menores. Fuentes del Gremio aseguran que "nunca habíamos recibido tantas solicitudes de comisiones pidiendo artistas para sus condiciones económicas".