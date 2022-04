La entrega de premios de las Fallas prevista para este sábado se ha organizado como si se estuviera en plena semana de fiestas. El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, asegura que "se ha coordinado con Policía Local para que no haya ningún problema" pero, a la vez, recordó en la última asamblea que "la ciudad no está cerrada, como en Fallas. Hay que tener paciencia". Y es que el problema no es tanto la ocupación del centro de la ciudad como el acceso al mismo. La entrega de premios se celebra normalmente un 17 de marzo, con la ciudad blindada. Ahora hay que acceder al centro en un sábado convencional. No tendrán problemas las comisiones céntricas o las de extrarradio que acudan en autobús, pero sí las de los barrios residenciales, que o deberán usar el transporte público o andar por aceras o márgenes. Este acto, además, no se celebra por sectores, como la Ofrenda, sino por bandas horarias en función a la categoría en la que estaba la falla: las más modestas, más temprano.

Las comisiones han hecho un llamamiento a sus bases para acudir. Lo que deja en el aire si el acto será un éxito de convocatoria, un acto limitado a falleras mayores, presidentes y pocos más. Lo que muchas han decidido es aprovechar la jornada para completarla con "festa al carrer". Numerosas comisiones han trasladado a esta fecha la "apuntà". Y la que no ha organizado simplemente una convivencia, una apertura de casal. 24 Es, sin duda, un acto sui generis por la fecha, cuando mucha indumentaria está ya limpia y guardada. Sin embargo, es una invitación a volver a sentir sensaciones fuera de temporada. En cualquiera de los casos, no se trata de prueba alguna: es un acto a recuperar que tenía como otra opción una entrega sin solemnidad. Ni siquiera era factible una entrega en el Palacio de la Exposición, al ser muchos más los galardones a entregar que en la edición de 2021, donde no hubo premios de falla y llibrets. 135 La JCF ha pedido la máxima puntualidad para evitar el embotellamiento en las últimas horas y éste se desarrolará como el de las Fallas de Septiembre o el infantil del 16 de marzo, que sí que se pudo celebrar. La tribuna se ha desplazado a los pies del edificio municipal, con los habituales dos accesos, y las comitivas evacuarán la plaza por las calles Barcas y Sangre. Por este lado es por donde se entregarán los premios de Sección Especial y donde se hará el pasillo sucesivo entre comisiones. El desfile empezará a las 9.30 horas y el punto de concentración será el cruce de las calles del Cobertizo de San Pablo con la avenida del Marqués de Sotelo, accediendo a este punto por las calles de Colón y de Xàtiva. Los horarios y la orden de desfile es el mismo que en un hipotético 17 de marzo. Queda la duda, por todo lo anteriormente explicado, de la puntualidad o la presencia masiva o escuálida de participantes. En cualquiera de los casos, ni se espera una calle tan abarrotada de público, como ocurre en Fallas porque tampoco hay expectación por una "mascleta" que, en esta ocasión, no tendrá lugar. La fiesta más sombría de los artistas falleros La tribuna estará en el mismo sitio que en las Fallas de Septiembre, debajo de la fachada municipal, y las comisiones evacuarán por las calles Barcas y Sangre, respectivamente. SECCIÓN - HORARIO 8ª C - 9:30 h. 8ª B - 9:30 h. 8ª A - 9:30 h. 7ª C - 9:30 h. 7ª B - 9:30 h. 7ª A - 10:00 h. 6ª C - 10:00 h. 6ª B - 10:00 h. 6ª A - 10:00 h. 5ª C - 10:00 h. 5ª B - 10:30 h. 5ª A - 10:30 h. 4ª C - 10:30 h. 4° B - 10:30 h. 4ª A - 11:00 h. 3ª C - 11:00 h. 3ª B - 11:00 h. 3ª A - 11:00 h. 2ª B - 11:30 h. 2ª A - 11:30 h. 1ª B - 11:30 h. Te puede interesar: Fallas Así ha sido la entrega de premios de las fallas 2021 (III) 1ª A - 12:00 h. ESPECIAL - 12:30 h.