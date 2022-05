El año de Rocío Gil como fallera mayor de València en 2018 tuvo una historia escondida que pocos o nadie sabían: además de cumplir con las exigencias del cargo, tuvo que estar siempre pendiente del estado de salud de su padre. A lo largo de los doce meses tuvo momentos de subidas y bajadas, agravamientos y mejorías de su enfermedad oncológica. Sin embargo, en cuando podía volvía a aparecer junto con la hermana de Rocío, Carla, en un discreto segundo plano.

La comisión de la falla de la Merced ha confirmado, con toda la tristeza del mundo, el fallecimiento de Rafael Gil después de haber seguido luchando durante cuatro años más y de haber superado los rigores de la pandemia. Su estado se había vuelto a complicar en los últimos tiempos, pero Rafael parecía estar hecho de otra pasta: capaz de superarse a sí mismo. Incluso Rocío lo subió un día al balcón municipal en las pasadas Fallas. "Quería que subiera porque está pachuchito" nos comentaba entonces. Se había vestido para la visita de la Virgen a la falla de la Merced en el 150 aniversario y en la pasada Ofrenda.

Rocío se hizo fuerte con la hermana de su padre, Amparo Gil, para sacar adelante el reinado de fallera mayor, rematar la carrera de derecho y dar el salto a la política, donde lleva tres años como número dos de Ciudadanos en el gobierno municipal, además de la portavocía provincial en la Diputación.

La frase más sentida de su reinado

En el epílogo de su reinado, en el discurso de la Fonteta, Rocío resumió lo que había sido ese particular sinvivir. Quienes estaban en el tema lo entendieron perfectamente. Fue su frase más íntima ante una multitud:

«Me siento con la suficiente confianza como para haceros una confesión. Puedes estar en tu mejor momento y, de repente, la vida te golpea, porque la vida no entiende de Fallas. Y en esos momentos, habéis hecho que pudiera levantar la cabeza, miraros y sonreír. Me gustaría que me recordarais como una persona que os ha necesitado».