La Dansa a la Verge de las comisiones de falla se celebrará este viernes en sesión doble: a las ocho de la tarde la infantil y a las once de la noche la de las mayores. Aparte de las vísperas pontificales de las cinco de la tarde, son el primer gran evento con el que arrancan los festejos de la Virgen de los Desmamparados, los previos al centenario de su coronación.

Se trata de un acto desdoblado de la dansà tradicional en el año 2017 que en su momento no sólo no fue bien acogido, sino que generó hasta comunicados en contra por parte de la Interagrupación, incluyendo una presión a la entonces fallera mayor de València, Rocío Gil, para que se negara a bailar en la sesión del sábado (la reservada a los grupos federados), coincidiendo además con un momento extraordinariamente delicado en lo personal para la propia fallera mayor. La realidad indica que donde antes bailaban cuatro comisiones, ahora lo hacen por docenas, dando así la oportunidad a satisfacer el creciente interés por los bailes regionales en las Fallas, una actividad que también se ha visto lógicamente parada por la pandemia, aunque los cuerpos de baile fueron de los primeros en mover la actividad fallera, buscando lugares alternativos y al aire libre para ensayar.

El ayuntamiento sí que han aceptado cambiar la norma del último año, 2019, que obligaba a las parejas mixtas. Las comisiones protestaron porque los grupos de baile son eminentemente femeninos y no hay hombres suficientes. Ahora sí que se podrá llevar a cabo.

El Grupo de Danses El Faldellí ha sido el encargado para impartir las nociones de baile, aunque las niñas, obviamente, tendrán de pareja niños de comisiones de falla.

Una imagen que no se veía desde 1996

El festejo de este viernes dejará una imagen que no se producía desde hace más de 25 años, más alla de en momentos puntuales como las elecciones de la corte de honor o falleras mayores: que dos falleras mayores de València y dos cortes de honor compartan una actividad oficial. Y ni así porque, en esos actos, las "nuevas" aún "no son nada", puesto que no han sido proclamadas oficialmente.

Los festejos de la Virgen, en clave fallera, recuperan los privilegios a las falleras que no pudieron disfrutarlo en 2020. Así, en la Procesión estarán todas las falleras mayores de comisiones y las comitivas oficiales de 2020-2021 y 2022. Y en la dansà, lo mismo. En la línea irán primero Consuelo Llobell y la corte mayor y, cerrando, Carmen Martín y la corte actual. Lo mismo que, en la sesión vespertina, las infantiles con Carla García y Nerea López.

En principio, habría remontarse al año 1996 para vivir una situación similar: cuando se descubrió el retablo de la Virgen como colofón a la inauguración oficial de la Sede de la Junta Central Fallera. Participaron en un acto tanto las falleras que estaban en ejercicio cuando comenzaron las obras (Raquel Giner, Ana Belén Ferrer y las dos cortes de 1995) como las vigentes (Elena Muñoz, Lucía Andrés y la comitiva de 1996). En total, 52 falleras mayores de València y cortes juntas.

El único antecedente intermedio no haría referencia a dos cortes consecutivas, sino a una antología de las mismas, y sería la Ofrenda del 75 aniversario de la JCF, donde desfilaron todas las falleras mayores y cortes de honor que lo desearon, rematando con las falleras mayores de aquel 2014, Claudia Villodre y Carmen Sancho de Rosa.

Aún quedaría por determinar cómo será el otro acto en el que deben coincidir los dos grupos oficiales: el Besamanos. Porque los Seguidores de la Virgen quieren ofrecer esta posibilidad también a todas las representantes de comisiones y de la ciudad a la que la pandemia impidió la participación en 2020 o en 2021.