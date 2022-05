16:34

"Te lo prometí, y ahí estuve". Ya sabéis que la fallera mayor de València de 2018 y actual concejala Rocío Gil acaba de pasar por el peor momento de su vida, al perder a su padre después de cuatro años de enfermedad, ésa que se le detectó justo cuando ella estaba a punto de celebrar su exaltación en el Palau de la Música. Faltando don Rafael en vísperas del día de la Virgen, Rocío no dejó de acudir tanto a la "dansà" como a la Procesión, de la que ha colgado estas dos fotos que bien reflejan su estado de ánimo.

"Fue duro y difícil, pero aseguro irme a casa con el corazón lleno del cariño que me disteis". Y ha recordado la frase que pronunció durante su discurso de despedida en la Fonteta y que reprodujimos en este diario cuando se produjo el triste acontecimiento: esa en la que, sin decir, dijo lo que sintió en aquel 2018:

"Y como ya dije una vez: «Me siento con la suficiente confianza como para haceros una confesión. Puedes estar en tu mejor momento y, de repente, la vida te golpea, porque la vida no entiende de eso. Y en esos momentos, habéis hecho que pudiera levantar la cabeza, miraros a los ojos, y sonreír. Me gustaría que me recordarais como una persona que os ha necesitado»".