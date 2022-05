La Junta Central Fallera inicia su nuevo ejercicio sin más cambio en su directiva que el de la vicepresidencia de Cultura y Publicaciones tras la renuncia personal de Amparo Sospedra, que ha sido sustituida por María Torras, procedente de la falla San Marcelino, una de las habituales en la actividad teatral -tiene dos "saragüells" en su historial-. De esta manera, Carlos Galiana mantiene una directiva totalmente femenina, tal como trazó al cambiar de ciclo en la primavera de 2020, completada con las vicepresidentas Cristina Estévez, María Tomás, Lucía Serrano e Inma Guerrero, con Carmen Blasco de secretaria general y Carmen Martínez de coordinadora general.

Incluso desaparece del listado el asesor presidencial, cargo que recaía en Javier Tejero -el directivo del equipo de trabajo de Pere Fuset que mantuvo a última hora- y las atribuciones que tenía delegadas (Incidencias y Demarcaciones) aparecen, en estos momentos, recaen directamente sobre la presidencia, como ya hacía con las delegaciones de Falla y Patrocinios, así como los cometidos de relación con el Gremio de Artistas Falleros y Pirotecnia.

"Es un ejercicio para poner el contador a cero. Hemos pasado dos años especialmente duros, pero hemos conseguido muchas cosas. Es un ejercicio lleno de ilusión y con ganas de hacer más. Han cambiado muchas cosas en estos dos años, como la burocracia y la contratación, pero hemos ido aprendiendo y estoy seguro que todo irá más rodado" ha asegurado Galiana.

Nuevo reglamento de Régimen Interno

El presidente de Junta Central Fallera ha indicado que durante este ejercicio se abordará la reforma del Reglamento Fallero, y ha anunciado que al próximo Pleno llevará una propuesta para modificar el reglamento de régimen interno de Junta Central Fallera. “Tenemos que modificarlo para empezar a trabajar”, ha puntualizado.

No habrá votaciones "de ida y vuelta" con la Clasificación de Fallas

Por lo que respecta a la Clasificación de Fallas, la particularidad más relevante es que los baremos establecidos por la Delegación de Falla son de cantidades superiores a las que hubo en 2020, antes de la pandemia y de la caída de los censos. Contrariamente a los augurios, que hablan de un descenso en las partidas económicas, las bandas para militar en cada sección son mayores y harán falta un mínimo de dos mil euros para entrar en concurso.

Para participar en Sección Especial será necesario un contrato de, por lo menos, 90.000 euros en mayores y 20.000 en infantiles, mientras que el mínimo para Primera A y Primera Infantil es de 36.000 y 10.001 euros, respectivamente.

Galiana recordó que "no vamos a hacer lo del año pasado de ir y venir. Las cosas de la Asamblea se llevarán como hay que llevarlas, no con votaciones súbitas, cuando ya se han aprobado las cosas. Decir a las comisiones que miren bien la normativa y que se apunten a la sección que consideren oportuno".

A colación de contratos y proyectos se sometió a votación el adelanto a antes del verano de ambos, para poder establecer la clasificación con más tiempo. De tal manera que el periodo sería del 14 de junio al 12 de julio. "El Gremio de Artistas Falleros también está de acuerdo" aseguró la secretaria Carmen Blasco.

"Enganchón" por los limitadores de sonido

El pleno también registró un "enganchón" entre Carlos Galiana y su hasta ahora delegado de Patrocinio, Gabriel Aranaz (estaba anunciado como tal pero, finalmente, no ostentará ese cometido), sobre los limitadores de sonido y los limitadores-registradores -mecanismos para reducir los decibelios en los actos en la calle- puesto que éste protestó por considerar que las limitaciones son muy restrictivas en comparación a otros actos como "la Feria de Andalucía que hay ahora, porque lo escuchabas y podías bailar desde el Cabanyal y no había ningún policía midiendo, como sí que hacían en las Fallas", además de preguntar por las sanciones recibidas por las comisiones al exceder de decibelios.

"Trasladaré la inquietud que se me han expresado, pero si el Servicio de Contaminacion Acústica dice que hay que tenerlos en Fallas, hay que cumplirlo" replicó Galiana, quien recordó que "de cara a San Juan habrá que cumplir lo que diga la Ordenanza de Dominio Público". Y de las sanciones recibidas por las Fallas no pudo decir más que "si hay sancion, el servicio tramitará el procedimiento sancionador. Lo contrario sería prevaricar. Y tengo que decir que algunas sanciones son a comisiones que no tenían ni limitador ni limitador-registrador. No tenían nada".

En cuanto a los informes de las delegaciones, el área de Festejos ha informado de la apertura del plazo para inscribirse en la primera fase de los campeonatos de truc, parchís y dominó. La primera fase es la que realizan los sectores falleros. La inscripción se realizará mediante un escrito de los delegados del sector y se enviará por mail hasta el 26 de mayo. Concluida esta fase, los sectores entregarán el nombre la comisión ganadora junto a la hoja de credenciales hasta el 22 de junio. El sorteo para la siguiente fase se realizará el 27 de junio a las 19.00 horas en Junta Central Fallera. En cuanto al concurso de playbacks, a principios del mes de junio se realizará una primera reunión con las comisiones interesadas para empezar a trabajar las bases e inscripciones.

La delegación de Medios y Comunicación ha realizado un balance más que positivo de la celebración de las Fallas de 2022. Ante el reto en mayúsculas que suponía, el equipo ha cubierto todos y cada uno de los actos, ha nutrido de información continua y constantemente a los medios de comunicación y ha alimentado de contenidos las 24 horas del día las redes sociales corporativas. Muestra de ello es que desde finales del mes de febrero se han publicado más de un centenar de noticias en la web y durante el mes de marzo se ha llegado a 11 millones de impresiones en Instagram, donde se han publicado 104 posts y se han hecho 59 vídeos en directo y 1.200 stories. En Twitter se han conseguido 1.100.000 impresiones y en Facebook, 1.088.425. Además, durante estos últimos meses se ha consolidado el trabajo como gabinete de comunicación. Finalmente, ha agradecido a todas las personas y delegaciones de la casa que les han facilitado su tarea. Ahora empieza un nuevo ejercicio en el que el equipo de Medios tratará de consolidar y perfeccionar todo el trabajo que ha realizado el pasado año, aprovechando la recuperación de la celebración de todos los acontecimientos y la normalidad organizativa que ello supone.

La delegación de Juveniles ha informado que continúan abiertas las inscripciones en la Secretaría Virtual para el campeonato de deportes, hasta el 25 de mayo. El torneo se celebrará los días 28 y 29 de mayo en su modalidad online y la fase final será en Las Naves el 4 de junio. También se trabaja en una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del ejercicio, como por ejemplo el concurso de Influencers Fallers, Cultura y tradiciones, la Plantà Verda, playbacks, futbolín, ajedrez, Scape Room y Realidad Virtual.

La delegación de Infantiles ha informado de que el pasado 3 de mayo se abrió el plazo de inscripciones para el 51º concurso de dibujo de Junta Central Fallera. El plazo finaliza el próximo 23 de mayo y el concurso tendrá lugar el 5 de junio a las 10.00 horas en el Parque Central.

La delegación de Deportes ha felicitado al colectivo fallero por la participación en los campeonatos del ejercicio 2021-2022, durante el que se ha experimentado un crecimiento de un 25% en el número de participantes en los diversos deportes. Por otro lado, ha indicado que ha finalizado el plazo de inscripción para los campeonatos de One Wall infantil y adulto y de nuevo se ha incrementado la participación, tanto en categoría infantil (25 participantes) como en adulta (18 participantes). El campeonato se llevará a cabo el domingo 22 de mayo a las 09.00 horas en el trinquete de Borbotó. Además, el 22 de mayo finalizará el plazo para inscribirse a los campeonatos de frontenis, frontón a mano, fútbol sala, fútbol 7 y pádel. El campeonato de frontenis y frontón a mano se realizará el domingo 29 a las 9.00 horas en el polideportivo de Massalfassar. Por último, el 27 de mayo finalizará el plazo para inscribirse en el campeonato de pilota valenciana.