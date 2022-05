La "macromascletà" que celebran ocho comisiones de Benicalap y que dispara Ricardo Caballer, se ha agendado, tras dos suspensiones consecutivas, a una nueva fecha, el 25 de junio, a las 21 horas, y formará parte de una jornada lúdica con actuaciones musicales, tal como se había ido consolidando, o tratando de consolidar, en sus primeras ediciones.

El disparo pasa al formato de "mascletà nocturna" porque, en lugar de celebrarse al filo de las tres de la tarde del 19 de marzo, ahora será a las nueve de la noche. Y en el mismo ya se anuncian sus componentes como de atracciones de circo se tratara: "6.500 elementos, cuatro terremotos, sorpresas de colores, dos finales diferentes".

Este disparo surge de la unión de ocho comisiones. Una fórmula que se emplea en otras demarcaciones falleras (plaza de Roma, Malvarrosa-Cabanyal-Beteró), que ha experimentado la Junta Central Fallera con los "disparos descentralizados" y que aquí se organiza de forma más ambiciosa, con actuaciones y barra. Una jornada completa con el disparo como elemento troncal.

El disparo se celebra en la explanada de la avenida del Levante UD, junto a la Ciudad del Artista Fallero. Por consiguiente, la idea es seguir celebrándolo mientras se pueda, puesto que se trata de una parcela con agente urbanizador. Sin embargo, no le han faltado obstáculos. Tantos, que tan sólo se ha podido celebrar en una ocasión, en 2019. Posteriormente en 2020 se suspendió por la pandemia; en 2021 no se contempló por el formato virtual; tampoco se decidió celebrarla en las Fallas de Septiembre al no aconsejarse grandes aglomeraciones. Y en 2022, con todo preparado para la recuperación, fue aplazada por las malas condiciones meteorológicas que se avecinaban para el día de San José.

Ahora se aprovecha el fin de semana en el que Dominio Público permite pirotecnia y verbenas con motivo de las fiestas de San Juan.

Las comisiones que conforman la Federació Amics de la Pólvora de Benicalap son las de Acacias-Picayo, General Llorens, Ciudad del Artista Fallero, Pedro Cabanes-Juan XXIII, Avenida Burjassot-Serra d'Agullent, Periodista Gil Sumbiela-Azucena y las dos de la calle Manuel Meliá y Fuster: María Fernanda d'Ocón y Carlos Cortina.