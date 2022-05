25·05·2022 17:16

La trayectoria de Fernando Llopis en València es relativamente escasa -tiene producción en muchas juntas locales-, pero acompañada de bastantes buenos resultados, tan sólo a falta de "romper" con un primer premio. Su plaza fuerte es Félix Pizcueta-Cirilo Amorós, donde lleva desde el año 2016, siempre con buenos resultados. No debe extrañar que haya renovado para 2023. El pasado mes de marzo plantó un clásico, el gran busto de japonesa, que les permitió alcanzar el tercer premio en Tercera C. No hacen más que subir categorías desde que empezaron en Sexta B. Para la falla infantil repite Joaquín Martí, quien lleva desde 2018.