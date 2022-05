Las Fallas parecen haber asumido el concepto de año de transición para desandar el camino. Y la única concesión más o menos inusual es que se los precios de las fallas se presentarán antes del verano, con lo que la clasificación de fallas, el terreno de juego de los días 16 y 17 de marzo, se conocerán antes de lo habitual. Lo que tenga que llegar, que también se están fraguando cambios sustanciales, será en el Congreso Fallero, aunque en esta asamblea aún no se ha adelantado nada sobre la constitución de las mesas preparatorias.

Las novedades se producen ocasionalmente y, a veces, de forma inesperada. Por lo que la molla del debate llegó en ruegos y preguntas, con una advertencia económica y una queja protocolaria.

La presidenta de Archiduque Carlos-Xiva advirtió lo que se empieza a apreciar en el cobro de premios económicos: que se aplica una retención del 19 por ciento. Que, hasta ahora, no existía. Lo dijo porque habían recibido los premios de la Cabalgata del Ninot y se han encontrado con que el montante es menos que el que aparecía en las bases, tras aplicarse esa retención.

Galiana reconoció que "hay algunos premios que hemos paralizado porque no tenemos claro si hay retención o no. Hemos pedido una aclaración a la asesoría jurídica municipal de si hay que aplicar o no esa retención. Nosotros entendíamos que no y el ayuntamiento dice que sí. A ver si cuanto antes nos dicen si tenemos que seguir pagando o devolviendo.

Y el decano de los presidentes, Antonio de Zárate, una voz siempre respetada y nada estridente, mostró su enfado por lo que consideró "no asistencia a la procesión de la Virgen" porque los representantes de las comisiones falleras salieron antes que la Cruz Guía -aquello que marca el inicio de la procesión-, por lo que calificó la participación fallera como "convertirnos en titiriteros para que nos aplaudieran o nos criticaran la indumentaria. Esto es una tomadura de pelo por parte del Cabildo o de quien sea. Hasta los caballos salieron detrás de nosotros". Recordó el presidente de Mosen Milá que "eso ya pasó en otra ocasión, durante la presidencia de Félix Crespo, y se informó al Cabildo para que cambiara. No sé que ha pasado este año", para no dejar de recordar que ese desfile de falleras y falleros "llevan mucha gente de espectadores".

También en ruegos y preguntas, el presidente de Hierros-Juan Bautista Perales ha mostrado su desacuerdo por la calidad de los estandartes de los premios de Falla e Ingenio. Tanto, que preguntó las condiciones de la licitación. Reconoció Galiana que "nosotros tampoco estamos muy de acuerdo y hemos abierto un expediente".

Esta queja se produce después de un cambio tras la licitación, que llevó a que el fabricante habitual, Artesanía Llobe, ya no fuera responsable del mismo.

Los Limitadores-Registradores volvieron al debate ante la inminencia de las verbenas de San Juan. A la espera de que la ordenanza de Domino Público anuncie la necesidad de instalarlos para las orquestas, Galiana recordó que es más el ruido -nunca mejor dicho- que las nueces: "no me consta que ninguna de las multas de Fallas sean por exceso de decibelios".

Antes, el informe del presidente de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, no podía ser especialmente denso porque aún no se ha movido la maquinaria. Ha reiterado que éste es "el ejercicio de empezar de cero". Las subvenciones de música y pirotecnia se están tramitando, pudiendo incluir los contratos de la entrega de premios y el día 14 habrá una reunión con las comisiones que tienen pendiente el pago del transporte de las fallas canceladas. Así mismo, ante las preguntas sobre Dominio Público y Policía Local ha anunciado que mandará a las comisiones los contactos de ambas delegaciones.

Habrá otra asamblea infantil

Lo más destacado por inusual, por ello, fue el anuncio de que la asamblea de presidentes infantiles del pasado ejercicio no fue flor de un día: se volverá a celebrar en junio, por la tarde del día que se celebre la de mayores.

Una abstención fue la única objeción al proceso de elección de las falleras mayores de València 2023. 123 votos a favor y ninguno en contra. Lo que viene a confirmar que nadie tiene interés alguno, en un año aún de medio transición, de entrar en alguna reforma en el proceso.

Este es el proceso mediante el que se elegirán, de julio a octubre, las representantes de la fiesta el próximo año:

La fórmula de la Clasificación de Fallas encontró cierta resistencia. De hecho, fue aprobada por 99 votos a favor y 41 en contra. Tuvo la oposición de algunas de fallas modestas (Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll, Cedro-Explorador Andrés o Padre Luis Navarro-Remonta) por el aumento de los mínimos para poder entrar a concurso, y que supone declarar 2.000 euros por la falla grnade y 900 por la infantil.

Un argumento siempre recurrente a favor o en contra: que no es admisible que una falla no pueda invertir esa cantidad de dinero por muy poco censo que tenga. Y, por contra, que la única forma de estimular la inversión en falla sea repercutiendo ("castigando") a las más pequeñas. El delegado de Falla, Salvador García Meri, apeló a que ese mínimo iría aumentando paulatinamente "desde hace cuatro años" y Galiana también mostró su apoyo a la clasificación "porque hay que invertir en falla".

Una vez aprobado el baremo se ha suscitado adelantar a antes del verano la presentación de presupuestos y proyectos.

Y ahí se suscitó la duda porque una cosa es presentar el dinero, que es más sencillo -la cantidad acordada con el artista- y otra el boceto.

Galiana justificó el adelanto en que "necesitamos la información cuanto antes posible para tener las cantidades y así poder articular las subvenciones" y sobre el boceto se limitó a decir que "lo que tengais, aunque sean dos rayas, que si no luego nos pilla el toro".

Lo debieron tener claro los presidentes porque votaron masivamente a favor: 140 votos a favor por nueve en contra. Así el plazo para presentar la médula del ejercicio será de 14 de junio al 12 de julio, ocho meses antes de la "plantà".

El tiempo dirá si, posteriormente, las comisiones que tienen "dos rayas" las sustituyen por algo más parecido a un boceto. Lo que sí que parece claro es que, adelantando las cuantías económicas, la clasificación de fallas -y sus alegaciones- estarán mucho más pronto.

Se votó también el cambio de horario de las asambleas y no ha prosperado: seguirán siendo a las ocho y media de la tarde y no en el "prime time" de antaño de las diez de la noche.

