"Lo de la persecución a las Fallas, lo siento, pero no cuela y menos con este concejal". Con estas palabras se remató el pleno de la Junta Central Fallera y, con él, la discusión, segunda en dos meses, de Carlos Galiana con quien había sido hasta el pasado mes su delegado de Patrocinios, Gabi Aranaz, una delegación que dependía directamente de presidencia.

En esta ocasión, el debate vino a cuenta nuevamente del supuesto trato discriminatorio hacia los falleros a la hora de exigirle requisitos para hacer fiesta en la calle, en alusión a las verbenas de San Juan.

Galiana recordó que "en San Juan no hay Bando. Éste sólo existe en Fallas y es el que permite que se hagan cosas que, de normal, están prohibidas, como beber en la calle, cortar calles o suspender la ORA. En San Juan hay una Ordenanza, que es de 2014. No se han inventado las normas en 2022 para fastidiar al fallero. La normativa, la ley, la ordenanza es igual para todos. Y si eres conocedor de que hay una discriminación hacia las Fallas, denunciarlo. Pero con papeles, no por un "me da la sensación". A cualquier acto en la calle se exige y se le tiene que exigir lo mismo".

Y en ese punto está la novedad de los limitadores, sobre los que dijo que "debe exigirse a todos. Nos gusten o no nos gusten".

El debate se calentó porque Aranaz -que años atrás también tuvo agrias discusiones con el antecesor de Galiana, Pere Fuset- acusaba a las autoridades muncipales de lo más parecido a persecución -con, por ejemplo, las inspecciones de Policía Local- y puso de ejemplo un acto de la EMT, sobre lo que recordó el edil que "no nos podemos comparar con la administración pública".

El concejal llegó a enfadarse: "Gabi, así es imposible si no dejas hablar. Tu vienes con tu discurso hecho... si lo quieres entender, bien; si no, también".

Esta discusión fue la nota más llamativa de un pleno en el que se dieron a conocer las fechas de todo el proceso electoral de las falleras mayores de València 2023, desde la Fonteta a la Exaltación.

Por lo que respecta al Congreso Fallero, desde este miércoles empieza un proceso de nueve días para inscribirse en las mesas de organización del pre-congreso, cuyos componentes se votarán en la próxima asamblea de presidentes mediante aplicación de móvil.

"El presidente de la Generalitat no me invitó"

Galiana fue lacónico a la hora de explicar por qué no estuvo en la presentación del decreto de creación de la comisión asesora para la promoción y difusión de las fiestas tradicionales de la Comunitat Valenciana y donde, por contra, sí que estuvo el presidente de la Interagrupación. "Simplemente, porque no me invitó el presidente de la Generalitat ni la consellera de Transparencia. Si no, habría ido, claro".

Falleras de años anteriores en la Punxà y en la Batalla: se corre el turno

Se preguntó también al concejal si las preseleccionadas de 2022 participarán en la Batalla de Flores y en el Sopar de la "Punxà". A lo que Galiana contestó que "no". "Tenemos que volver a una normalidad. No podemos seguir arrastrando cosas. Cuando hablé con las preseleccionadas ya les advertí que era un ejercicio diferente, que no sabíamos lo que íbamos a tener y que si querían un ejercicio normal, quizá éste no era el mejor y que lo ideal en tal caso sería presentarse en 2023".

"Las falleras de 2020 y 2021 tuvieron algunas cosas dos veces y hubo otras que no tuvieron; también las de 2019... hay que volver a la normalidad". Aplicable a la carroza porque "si quieren ir a la cena de la "punxà" pueden ir si se pagan el tiquet".

Esto da a entender también, pues, que Marina Civera, Sara Larrazábal y las cortes de 2019 ya no irán en carroza disfrazadas a la Batalla de Flores, cosa que harán Consuelo Llobell, Carla García y las falleras de 20-21 que, por contra, no irán en carroza de valencianas.

Informes de delegaciones

En cuanto a los informes de delegaciones, el área de Festejos y Actos Oficiales ha informado que está en marcha la primera fase de los campeonatos de truc, parchís y dominó, en la que participan todos los sectores, con un total de 291 comisiones en truc, 303 en parchís y 228 en dominó.

El sorteo de la segunda fase se realizará el 27 de junio en la sede de JCF. También ha anunciado que la segunda fase vuelve a su ubicación habitual, los Jardines del Palau, y se celebrará durante los días 4, 6, 11 y 13 de julio, el día 18 las semifinales y el día 20 finales y entrega de trofeos.

En cuanto al XXXVII concurso de Playbacks, la pasada semana se presentó a las comisiones las bases. Finalmente, sobre el programa de Festejos de las Fallas de 2023, el próximo 6 de julio se celebrará la primera reunión para las comisiones interesadas en participar en la Cabalgata del Ninot.

El área de Deportes ha informado de que este año se celebra el 30 aniversario del campeonato de petanca y se realizará un macroacontecimiento, bajo el nombre ‘La fiesta de la Petanca de València’, para el que se prevé una masiva participación, incluyendo una exhibición de boccia. Se celebrará el 15 de octubre. El día 21 de junio se ha convocado una reunión en la sede de JCF con todas las personas interesadas en participar y en colaborar en la realización del acontecimiento. Finalmente, ha avanzado que se enviarán las inscripciones para el campeonato de golf que se celebrará el 24 de septiembre en el campo de Foressos; y para el campeonato de Bolos, que se iniciará el 30 de septiembre en infantiles y los días 4 y 5 de octubre para adultos.

El área de Cultura ha informado que la pasada semana presentó a las comisiones las bases del concurso de Teatre Faller y el equipo está “satisfecho” por “el éxito” de la convocatoria, dado que cerca de 50 comisiones estuvieron representadas en la reunión, hecho que hace prever para este ejercicio una participación de representaciones “muy similar a los concursos de antes de la pandemia”. Por otro lado, ha indicado que esta semana se enviarán a las comisiones las bases del concurso.

ambién están a punto las bases del concurso de fotografía: durante el mes de julio se recepcionarán las obras, y la inauguración de la exposición y la entrega de premios está prevista para el próximo 14 de septiembre en el centro comercial Nuevo Centro.

El acto de clausura de la Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil con la entrega de diplomas a todos los alumnos está previsto para el día 11 de julio a las 22 horas a los Jardines del Palacio dentro de la programación de la Gran Fira de València.

Finalmente, ha anunciado que durante el mes de julio está previsto lanzar las bases de los concursos de Audiovisuales, Literario y Apropòsits y también de Balls al Carrer, y en septiembre serán las inscripciones.

La delegación de Falla ha informado de que este ejercicio las carpetas que hasta ahora se rellenaban manualmente en un soporte de papel se tramitarán por Secretaría Virtual, aprovechando las prestaciones y facilidades que ofrece la utilización de este sistema de tratamiento de datos que a la vez evita errores de transcripciones. Por ello, las delegaciones de Informática y de Falla han confeccionado un formulario sobre el que se grabarán los datos necesarios para poder conocer la realidad económica anual de la falla, de cada falla, así como artistas, bocetos, lemas, etc. que servirán para realidades posteriores como son la clasificación de fallas o la gala del artista fallero, entre otros. Asimismo, se han confeccionado unas instrucciones para facilitar la tarea de las comisiones a rellenar el formulario. La delegación ha pedido “un esfuerzo y colaboración” a todas las fallas para que “este paso adelante que Junta Central Fallera da para tener una mejor agilidad de tramitación de datos sea un éxito para las propias comisiones en su gestión”.

