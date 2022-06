Si el Reglamento Fallero tiene que elaborarse con la misma lentitud y las mismas dudas que se han presentado sólo para elegir las mesas preparatorias, la nueva Constitución de la fiesta puede eternizase. El caso es que hubo que esperar una hora y media para poner a la asamblea de acuerdo. O quizá para acallar los ruidos. Porque antes de elegir las mesas se puso en duda todo: que si no había suficiente tiempo para seleccionar los candidatos -quien más insistió fue Julio Torras y después fue el cuarto más votado de su mesa- o cuestionando la fiabilidad del sistema informático («¿está avalado por algún organismo?»), incluyendo advertencias de si el proceso se podía impugnar en un Contencioso Administrativo. El concejal Carlos Galiana no perdió la paciencia y tuvo hasta que explicar la legalidad del sistema informático, pero tuvo que someter a referendum la votación con un berlanguiano: «vamos a votar si quereis votar». Y finalmente resultó que no había tanto clamor y se optó con amplia mayoría depositar ya el voto. El sistema telemático demostró que es rapidísimo a la hora de recontar los sufragios. Y finalmente, los coordinadores, por ser los más votados, son Jorge Guarro y Juan Bosco Miquel, con unauténtico mezcladillo de ideologías y una discreta presencia femenina.

Por lo menos se salvó el «match ball» de no correr el riesgo de eternizar la votación (Galiana estuvo hábil al no poder garantizar si tenía que trasladarla a septiembre), con lo que los electos pueden empezar ya a trabajar durante julio e iniciar el proceso de cambio. Las mesas elegidas Mesa redacción del angteproyecto de Reglamwento (25 miembros) Jorge Miguel Guarro Vicente Carlos Boluda, Joaquín Berlanga Juan Francisco Solivares Enrique Almero Ramón Estellés Vicente Almela Cecilia Herrero Jorge Defez Lorenzo Lamelas Mª del Carmen Lledó José Luis Font José Manuel Ferrando José ManuelNieto Luis Frejo Pepe Pastor Ximo Roig Miquelo García José Luis Gomar José Vicente Marco José Luis Perez Martín Manuel Mas Miquel Ramón Quiles Oscar Rueda Ángel Santamaría Mesa de Organización (15 miembros) Juan Bosco Miquel Fernando Manjón Amparo Serrano Julio Torras Patricia Cobacho Antonio Fagoaga Amparo Felip MªJesus Andres Isabel Estela José Angel Monzó Jose Vicente lahuerta Gabriel Aranaz Noelia Soler Rafael Ferrando Pablo Guillen