Terremoto Reyes Martí: "No tienen ni p... idea"

Reyes Martí ha generado otro terremoto, pero en este caso no pirotécnico, sino dialéctico, tras conocerse el veredicto del concurso de "mascletaes" de las Hogueras de Alicante. Y así, tras asegurar en sus redes sociales que el jurado "no tiene ni p... idea", se ha reafirmado en declaraciones al diario Información, en las qu eha asegurado que "el jurado de Alicante solo quiere barbaridad, sólo mira los decibelios. Entre sus miembros no hay nadie que entienda de pirotecnia. Además, al saberse previamente los kilos de cada pirotecnia, la gente ya estaba predispuesta".

Las Hogueras de Alicante disparan "mascletaes" durante varios días en la plaza de los Luceros, a la "hora bruja" de las dos de la tarde, pero con una variación sustancial respecto a las Fallas: aquí se premian. Y donde hay premios, especialmente en un arte tan interpretable como la pirotecnia y el disparo diurno, puede haber y hay polémica. Más allá de aspectos objetivos o mensurables, como el que, en este caso, afectó a Martí.

Y es que la carismática pirotécnica de Burriana fue descalificada del concurso al no llegar por diez segundos al mínimo de duracion exigible (cinco minutos y medio), en un disparo que, a pesar de ser muy aplaudida en su final, apenas superó la mitad de los kilos de materia explosiva permitidos. Pero no iba la crítica por su descalificación, sino por la asignación del premio a la pirotecnia Ferrández, de la población alicantina de Redován -otro ya habitual en los disparos falleros-. "La mascletà de Zarzoso estuvo mucho mejor para mí. Pero como el público y el jurado quieren cantidad y no calidad...". En sus declaraciones señala también que "si lo querían dar a uno de la tierra, yo, personalmente, se lo hubiese dado a Sirvent, que con menos kilos hizo un gran espectáculo".

Posteriormente, y también a través de redes sociales (en el muro de facebook del diario Información), la pirotécnica ha insistido -como se le ha reprochado- que no es un "mal perder", "porque desde que finalizó la mascletá y supe que no entrabamos en tiempo lo asumí que no teníamos opción, también sé que era una mascletá de las que no están acostumbrados que haga en Alicante, pero señores, los aplausos no pagan las facturas y quiero recordar que en varias ocasiones mi mascletá era la favorita y la ganadora para el público y el jurado decidió dárselo a otra empresa y no comente nada ni me enfadé, ni nada de nada".

No ha gustado la crítica al ayuntamiento alicantino. De hecho, su concejal de fiestas, Manolo Jiménez, las ha calificado, también en declaraciones al diario Información, como "fuera de lugar" y le ha sugerido que "rectifique sus palabras. En el jurado hay gente que sabe de mascletás. A lo mejor se tiene que replantear los espectáculos que ha ofrecido en Alicante".