El contrato de la indumentaria tradicional es el que más visibilidad tiene dentro de las adjudicaciones de la Junta Central Fallera. Pero es uno dentro de una batería de cuatro que han salido a la vez y que forman parte del gasto habitual del ejercicio: uno de 215.000 euros para alquiler de infraestructuras de la práctica totalidad de eventos falleros del próximo año; otro de 58.667 para la iluminación y sonorización de la elección de la corte y otro no menos peliagudo: la confección de estandartes, banderines, premios y bandas de falleras mayores de València, por 138.374 euros. Esta ha sido la contratación más polémica por considerarse que el material entregado ha sido de muy baja calidad. Y es que el concurso sacó de esa responsabilidad a la empresa habitual, Artesanía Llobe. La cuestionable calidad del material llegó incluso a oirse como queja en la asamblea de presidentes del mes de mayto, hasta el punto que el propio Carlos Galiana reconoció que él tampoco estaba especialmente satisfecho.

La forzosa fórmula de adjudicaciones ha suscitado más de un conflicto en los últimos años, tanto por la dotación insuficiente como por los criterios de adjudicación. Por eso, la objeción mostrada por el Grupo Municipal Popular ha sido la de apelar a que, con el incremento de importes "se vienen a reconocer los fallos que ha cometido en los últimos años”. El edil Santiago Ballester ha reclamado al titular de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que las contrataciones de indumentaria "se basen en la calidad y en experiencia, no sólo el precio".

"Las representantes de todos los valencianos deben ostentar dignamente el cargo y a su vez son el espejo de muchas falleras, llegando a ser creadoras de tendencias, por tanto JCF no debe escatimar en gastos en estas partidas como si ha ocurrido en años anteriores".

La cuestión de calidad está relacionado sobre todo con la cuestionada adudicación de estandartes y bandas. "Por eso hemos reclamado que las licitaciones se basen en principalmente en la calidad de los elementos a contratar. Somos patrimonio de la humanidad y no es de recibo importar determinados artículos cuando en la ciudad hay grandes profesionales que se dedican especialmente a la creación de artículos específicos de las fallas como puedan ser estandartes, bandas, pergaminos etc. Y por tanto las bases de las convocatorias deberían primar la calidad y experiencia de empresas y no fiarlo todo bajadas de precio".

Ciudadanos cuestiona el incremento "no explicado" de la elección de la corte

Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos ha denunciado "falta de transparencia en la gestión económica de la Junta Central Fallera por parte del presidente" y va a solicitar, "por esa falta de claridad", copia de la documentación sobre los gastos de la partida de la Elección de las Cortes de Honor de 2023 incluida en el presupuesto de 2022 al haberse ampliado el gasto para el citado acto en 100.000 euros, con lo cual ascendería a 199.000 por ser la partida inicial de 99.000 euros, "pero resulta que nos contestan que no es así. Es decir, han utilizado el dinero de la citada partida para otros gastos, y estos son los que no nos han explicado y queremos saberlo. Eso demuestra una falta de gestión y no nos vale el argumento de que había un trabajador de baja cuando hay contratado un economista externo o la existencia de un error sin explicar cuál”