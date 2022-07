El patrón de Eva Martín Sanmartín se va a repetir en no pocas de las preseleccionadas y, seguramente, en no pocas de las elegidas finalmente. Si consigue el objetivo en la Fonteta, su cometido como algo más que fallera de base (como fallera de altura) habrá empezado el 1 de mayo de 2019 y acabará en octubre de 2023. Más que un ciclo olímpico. El periodo que va desde su nombramiento «durante la comida de germanor de final de ejercicio» como fallera mayor de Castellón-Segorbe hasta que pudiera o pudiere dejar de ser fallera mayor de València o corte de honor. Una de las muchas «tripitidoras» de cargo en la comisión.

Fallera «de toda la vida de mi barrio de toda la vida», al que la apuntaron sus padres «porque también eran falleros de allí». Tanto, que lo lleva hasta en el apellido. Eva Martín Sanmartín es de Castellón-Segorbe-General Sanmartín. Una coincidencia que ya se vivió en la corte de honor: «mi hermana María fue corte infantil con Nela Ayora». No estaría mal repetir la presencia familiar justo veinte años después. «Yo apenas tenía tres años. No me puedo acordar. Sí que sé que los padres de la corte me llamaban «el koala», porque me colgaba del cuello y no me soltaba para poder verlo todo». Caprichos de nombres: coincidir con Nela Ayora, una familia que por parte materna «somos de Ayora, el pueblo de mis abuelos. Recuerdo de niña haber pasado meses enteros de vacaciones de verano».

Con Eva empezaremos también otra secuencia interminable tras preguntar «¿A qué te dedicas?»: la enseñanza. «Acabo de terminar el superior de educación infantil y mientras trabajo en una escuela infantil, Globitos 2, en La Torre, que es donde hice las prácticas. Previamente hice el medio en Organización de la atención a las personas en situación de dependencia». Todo siempre enhebrado. «He sido voluntaria en una asociación de Santa Marta, monitora de juniors en Riba-roja, que es donde residimos ahora, aunque hago toda la vida en València; en el colegio siempre estaba con los más pequeños, tengo el curso de monitora de tiempo libre, de animación...». Y entre unas cosas y otras, Fallas. «Ver vídeos de falleras mayores, de cortes de honor...»