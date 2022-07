Estoy formándome para tratar de optar a más puestos. No ejerzo ahora porque está muy complicado el ámbito laboral». No es de extrañar si, computando las preseleccionadas de los últimos cinco años, encontraríamos un abrumador predominio de las que son profesoras de Educación Infantil y Primaria indistintamente y con toda suerte de especialidades. En la corte vigente, por ejemplo, hay tres profesionales del ramo (Paloma Eroles, Eva Alcahuz y Lucía Payá). Por eso, Laura López Melgar forma parte de las que tienen que cubrir el largo camino de «sustituciones. O como ahora, que soy coordinadora en una Escuela de Verano. Tienes que preparar un proceso de oposición que es muy a largo plazo y no te garantiza el resultado... tienes que saber manejar muy bien la frustración y estar muy preparada. Es un proceso muy duro».

Tanto como la carrera cortesana, en la que ella ha superado el primer obstáculo. Si logra superar la última criba reescribiría el nombre de su comisión, Yecla-Cardenal Benlloch «la de toda la vida, la que estamos apuntadas desde el primer día: mis hermanas mayores y yo», y cuya última presencia data de 1989. Le llega con 32 años «cuando ya he tenido cierta independencia económica para afrontarlo» Como casi todas las falleras mayores de Algirós, es «tripitidora». «Sobre todo por las ganas de vivir unas Fallas en condiciones, en marzo, cuando toca, con Ofrenda cuando toca, San José como toca... entre la comisión, el resto del cuadro de honor te vas apoyando a tomar la decisión y luego a cumplir con todo». No se presentó a la preselección. «Hablé con mi fallera mayor infantil y lo hicimos por coherencia sabiendo que íbamos a continuar en 2022. No lo veíamos del todo correcto pudiendo entonces no cumplir con determinados actos. Cuando acabe todo, a disfrutar lo que venga». Que ha empezado con preselección. No hay nada como tener un lado friki. Laura lo tiene y se llama Marvel. «Si, soy muy fan. No llegó a cosplayer pero veo todas las películas y series». ¿Su héroe favorito? Heroína. «Capitana Marvel, por supuesto. Y Thor. También soy muy de El Señor de los Anillos y de Hobbit». Por lo que su sueño es... «viajar a Nueva Zelanda a conocer donde se hicieron las sagas».