En las familias falleras, la fiesta es un tema recurrente en las conversaciones. En la casa de María Luque Herrero (22 años) tenían que serlo, sí o sí, «para comer, para merendar y para cenar». Porque su padre, Pedro Luque, ha sido durante los últimos años una de las cuatro patas de la presidencia de Sueca-Literato Azorín. «Pero de antes también, porque mis padres habían sido directivos previamente». Un remate ideal para la presidencia -este año se lo ha dejado- ha sido ver a la hija como fallera mayor de la comisión. «Ha sido el acompañante oficial y yo encantada. Se lo decían: «¡Pedro, el babero!»

María ha dado el primer paso para reinscribir el nombre de su comisión en el cuadro de honor. En la particular carrera por el liderato le pisa los talones a los líderes, la Avenida del Oeste (13 presencias contra 14), pero ambas comisiones llevan atascadas desde hace años. La última fallera de Sueca fue Andrea Hernández en 2014. María persigue su particular graduación fallera después de que, nada más ser preseleccionada, se graduara en enfermería «aunque me quedan apenas unas asignaturas sueltas». Coincidió en dicho acto con otra enfemera de la actual corte: Beatriz Buigues «que iba a otra clase» y quien le puede dar todo un máster de cómo compaginar corte y prácticas. Las suyas la alejaron durante un tiempo del territorio fallero: «las últimas han sido en el Servicio de Hemodinámica del Hospital del Vinalopó de Elche». Aprovechando el origen materno: «mi pueblo de Hondón de las Nieves. Allí viven mi abuela y mis días y he veraneado siempre. Todos los días cogía el coche». Los Luque proceden de Fernán Núñez, Córdoba «pero mi padre ya nació en València».

María siguió la norma de la práctica totalida de comisiones de Especial: cambiar las falleras mayores «pero primero se les ofreció a las anteriores, pero prefirieron acabar con todo lo que habían vivido en los dos años y con el remate de las Fallas de Septiembre». En principio «no iba a ser fallera mayor en 2022. En principio se trata de consensuar y yo ya había oído que otras compañeras habían pedido este año. Pero al final se alinearon los astros y ninguna de ellas pudo. Además, me hacía mucha ilusión porque plantaba Pedro Santaeulalia, que es mi artista favorito y finalmente fue posible» a pesar del maltrato que sufrió la falla británica de Pedro y María. En infantiles, la designación es «por antigüedad» y a ella le correspondió en 2010.

Una afición confesable: «la Historia. Soy muy fan». ¿Su periodo favorito? «El de los Reyes Católicos y Carlos I». La verdadera, «me gusta mucho leer libros de esos periodos» y la mucho menos verdadera: «me ví la serie Isabel de principio a fin». Entrar en el cuadro de honor de la fiesta también es, de alguna forma, pasar a la Historia.