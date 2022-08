La indumentaria tradicional de las falleras mayores de València y cortes de honor 2023 llegan al mes de agosto con muy pocos elementos ya asegurados. Tras completarse el periodo de licitacion y su evaluación, para las futuras representantes de la fiesta falta gran parte de los elementos: no hay telas para las infantiles; no hay manteletas ni zapatos para ninguno de los trajes y no hay quien cosa el segundo traje ni de las mayores ni de las infantiles.

Dicho de otra forma, ahora mismo tan sólo están aseguradas las telas de las mayores, que llevará a cabo Vives y Marí y la confección del primer traje tanto de mayores como de infantiles, que se lo queda la firma La Joia. A pesar de que el concurso se había convocado tres meses antes que el del año pasado (donde, pese a aumentarse la dotación, todo quedó desierto en primera convocatoria y hasta hubo que retrasar el estreno de una parte de la indumentaria sobre el calendario habitual), el interés mostrado por las firmas ha sido escaso: tan sólo una modista y dos sederías han presentado propuestas. LOTES ADJUDICADOS: Telas fallera mayor y corte: Vives y Marí Confección primer traje mayores: La Joia Confección primer traje infantiles: La Joia LOTES NO ADJUDICADOS Telas fallera mayor infantil y corte Confección segundo traje mayores Confección segundo traje infantiles Manteletas (todas) Zapatos (todos) En el caso de la confección, La Joia había presentado oferta para tres de los lotes, por lo que ha tenido que renunciar a uno, pero se queda con la cabeza del león: los primeros trajes de mayores e infantiles. Para las telas de las mayores ha habido dos ofertas de dos de las firmas habituales: Vives y Marí y Compañía Valenciana de la Seda, de las que la oferta de la firma de Xirivella ha obtenido mejor puntuación. Es el único lote por el que ha habido que hacer baremos para adjudicar. Llama la atención que este año, por primera vez, se habían sacado a concurso los zapatos (el año pasado costó muchísimo que alguna firma los confeccionara), pero nadie se ha presentado. A partir de ahí, la Junta Central Fallera tendrá que recurrir a la siguiente figura: el procedimiento abreviado, ofertando los productos ahora rechazados a hasta tres empresas para intentar que alguna de ellas se haga cargo de la confección de trajes o de suministrar los elementos que ahora han quedado desiertos. Ese procedimiento tuvo que llevarlo a cabo el pasado año, por ejemplo, con las telas, dándose la curiosa circunstancia de que se adjudicaron, en un caso, por el precio máximo de la descartada licitación y otro incluso ligeramente por debajo. A favor está el hecho de que todavía falta mucho tiempo para que se estrene la indumentaria (o en el brindis de Navidad o en la Gala de la Cultura). Pero vuelve a ser llamativo que las ofertas económicas no han seducido a los proveedores pese a la publicidad que supone vestir a las máximas representantes de la ciudad. El pasado año, la premura en la adjudicación obligó a retrasar los estrenos, que se hicieron a la vez en el fin de semana de las exaltaciones (tanto la manga de farol como el Siglo XVIII), mientras que los jubones negros se estrenaron en la Exposición del Ninot