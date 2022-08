"El precio justo". Es la clave que justificaría la falta de interés que supone hacer la indumentaria tradicional de las máximas representantes de la fiesta. Aumentar la dotación económica y cierto retorno moral por parte de los contratantes, la Junta Central Fallera, hacia los profesionales. Son dos de las causas que justificarían que, a día de hoy, el concurso público sólo ha garantizado la confección de las telas de las mayores (Vives y Marí) y la confección de los trajes de manga de farol tanto de mayores como de infantiles (La Joia). El resto está por reconfigurar al quedar desierto. Labores artesanas por las que, teniendo en cuenta la visibilidad que tienen falleras mayores y cortes, debería generar mucho más interés entre los profesionales, pero que desde hace años no es así.

El Maestro Mayor del Gremio de Sastres y Modistas de Valencia, Fran Tochena, defiende la necesidad de "conseguir que el trabajo y el esfuerzo que supone hacer los trajes tenga un precio adecuado. Es básico que se reúnan con los profesionales y se establezcan unos precios mínimos nuevos. Cualquier empresa, en cualquier concurso, percibe cantidades por lo menos adecuadas".

En este momento, el concurso sólo ha garantizado la confección de los trajes "Siglo XIX". De acuerdo con la adjudicación, la firma La Joia confeccionará un traje nuevo completo, más un corpiño de manga larga, incluyendo de su cuenta los forros, entretelas, puntillas y cintas a un precio de 589 euros más IVA para cada una de las trece falleras.

ELEMENTOS QUE NO HAN TENIDO OFERTAS PARA REALIZARSE Telas Fallera Mayor Infantil y corte. 1 seda estrecha primer traje FMIV 1 seda estrecha segundo traje FMIV 12 sedas doble ancho para primer traje corte infantil 12 rayones para segundo traje corte infantil 12 telas corpiño liso 12 telas jubones negros. 10.850 + IVA

Manteletas primer traje falleras mayores y cortes 26 manteletas, siendo de calidad superior las de las falleras mayores y segundo pico para el cuerpo de manga larga. Precio estimado: 6.040 euros + iva (232 euros por manteleta)

Manteletas segundo traje falleras mayores y cortes 26 manteletas, siendo de calidad superior las de las falleras mayores Precio estimado: 5.240 euros + Iva (201 euros por manteleta)

Zapatos para falleras mayores y cortes 26 pares de zapatos tipo salón con lazo zapatero para el primer traje 26 pares de zapatos tipo abotinado para el segundo traje. Precio estimado: 5720 euros + IVA (110 euros por par de zapatos)

Confección segundos trajes fallera mayor y corte Falda + corpiño + corpiño de manga larga + forros, entretelas, puntillas y cintas + arreglos durante el año Precio estimado: 8.775 euros + Iva (675 euros por fallera)

Confección segundos trajes fallera mayor infantil y corte Falda + corpiño + corpiño de manga larga + forros, entretelas, puntillas y cintas + arreglos durante el año Precio estimado: 9.425 euros + Iva (725 euros por fallera)

Tochena asegura que "en otras ciudades, para cometidos parecidos, hay cola". Con falleras mayores y cortes de honor salta a la vista, visto lo sucedido con el concurso que no. "Porque no se puede regalar el trabajo". A lo que hay que añadir que "ahora mismo, el sector se está recuperando y tienen una agenda de clientas. Si la oferta no vale la pena, no se van a presentar. Eso es de sentido común".

Galiana: "Habrá que lanzar otra convocatoria" El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha reconocido, tras quedar desierto el concurso, que "tendremos que hablar con las empresas del sector para lanzar otra convocatoria" pero, a la vez, aseguró sentirse "tranquilo, porque estamos en tiempo". Aseguraba desconocer el motivo de la falta de propuestas. "No sé si es por los dos años difíciles que han tenido. En cualquier caso tenemos tiempo para cubrir los plazos".

Y ha recordado el carácter tan especial del oficio como tesoro patrimonial. "Al sector se le ha ayudado pero, a la hora de la verdad, para cumplir expediente. No mucho más".

A esto se añade una queja de tipo moral, mil veces repetida por los proveedores: "no se les trata bien. A veces hasta les cuesta tener entradas para algunos actos. Se defiende siempre que hacer las falleras y cortes es una publicidad importante. Pero hay veces que el trato humano es más importante aún".

A concurso salen las piezas de indumentaria. El resto de elementos (peinetas, cancanes, medias, posticería...) se negocian buscando la mejor oferta, que muchas veces pasa por entregarlo gratuitamente o cederlo durante un año con opción de compra por parte de las propias falleras. "Esa no es forma de funcionar. Cada elemento debía adquirirse, como se adquieren tantas y tantas cosas. Todos los profesionales deben cobrar. No queda digno, pero ni siquiera por parte de la Junta Central Fallera, confiar que alguien te lo regale".