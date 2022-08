La falla Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós será una de las referencias temáticas en las fiestas de 2023. Y el proyecto ya va tomando forma. El gran cuerpo central de Noah Higón ya está convertido en un gran volúmen de corcho blanco, al que le faltará, a partir de ahora, las labores de acabado y pintura. Así saldrá del taller de Víctor Navarro para llegar a la ronda de tránsitos y, de esta forma, seguir el camino de otras fallas dedicadas a visibilizar noya cuestiones sociales, sino enfermedades, una de las corrientes ya habituales en las fallas contemporáneas.

Noah, que acaba de cumplir 24 años, es todo un fenómeno social por su capacidad no ya para visibilizar sus enfermedades raras, sino por hacer un relato casi al minuto de sus idas y venidas, sus recuperaciones y sus recaídas. Siete enfermedades minan su salud, que no sus estado de ánimo, y aunque su cuerpo muestra los costurones de la más de una docena de operaciones quirúrgicas que ha sufrido con el paso de los años, sus mensajes siempre irradian esperanza. Ha hecho de su particular tragedia personal un motivo para ser la "influencer" más util.

Hace apenas nada ha finalizado el doble grado de Derecho y Ciencias Políticas con un TFG dedicado al asociacionismo entre los afectados por enfermedades raras, coincidiendo en el tiempo con unos tuits que no parecían nada halagüeños, pero cuyo tono ha vuelto a relajarse. Noah sabe que no vivirá mucho, pero emplea tiempo y energía en visibilizar las enfermedades y en transmitir optimismo.

En ese contexto, el artista Víctor Navarro ha encontrado el hilo conductor para su falla. Seguirá el camino de Servando Castelló, el "Low Battery Man" plantado por él mismo en la plaza Rojas Clemente (miles de personas se hicieron la foto tapándose un ojo en la Exposición del Ninot). O de Ani, la niña con cáncer infantil retratada por Raúl Martínez en Isla Cabrera. Estas fallas sociales también emplean genéricos para recordar diferentes problemas sociales y enfermedades, existiendo comisiones auténticamente especialistas (Sevilla-Denia, Bailèn-Xàtiva, García Lorca-Oltá...).

"En la falla se hablará desde el agradecimiento a los médicos por su forma de involucrarse a la crítícia de la falta de compromiso para estudiar las enfermedades" asegura el artista. "Y estará acompañado de charlas y otras actividades". Navarro plantará en Tres Forques-Cuenca su tercera falla y aprovechará para estrenarse en la infantil. "Tengo muy buena relación con ellos y les pedí simplemente que se implicaran, como así va a ser. Al final, es un sitio donde pasa mucha gente, por lo que tendrá también mucha visibilidad". Para que Noah se convirtiera en falla tuvo que pasar por el escáner para su conversión en escultura. Ya en el cuerpo "tirado de blanco" se nota que no se invisibilizarán las cicatrices, pero el rostro será el que tantas veces muestra: con una sonrisa en la boca. "Es un ejemplo de superación, pero ella también quiere que tenga ese punto de crudeza que da la realidad".