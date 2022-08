Laura Valero es uno de los casos que ejemplifica la aparición de nuevas inquietudes laborales no ya entre las preseleccionadas ni entre las falleras, sino en la sociedad en general. Es trabajadora social dedicada a familias en exclusión social. «Nos dedicamos a trabajar con familias en situación vulnerable y a priorizar que los menores tengan una infancia feliz y sana y un futuro esperanzador».

Ahora está en una entidad privada reconocida en la función pública «por lo que también estoy estudiando para conseguir mi plaza» y, en concreto, en un programa que la Conselleria inició hace dos años «para ayudar a progresar a la infancia gitana a nivel educativo y que tengan la misma capacidad de progresar que cualquier menor. Es un trabajo que me encanta y es una profesión fundamental en la sociedad. Sigue habiendo muchas personas necesitadas y nuestra figura es muy necesaria. Ganamos terreno y me reconforta que casi toda la gente que ha estudiado conmigo está trabajando. Es malo y bueno al mismo tiempo: demuestra que hay necesidad pero también que hay gente dispuesta a paliar las situaciones de vulnerabilidad»

Es fallera de Molinell-Alboraia por cuestión de lógica. «Mi madre fue fallera allí muchos años y nos volvimos a enganchar cuando yo era pequeña. Tenían claro que una infancia sin Fallas no era posible. Es decir, por arraigo familiar absolutamente. Además, la del barrio, porque mis abuelos se vinieron a vivir a Genaro Lahuerta, calle de la demarcación». Con una abuela nacida en Larache «cuando Marruecos era todavía protectorado español. Cuando se conoció a mi abuelo vinieron primero a Alaquàs y de ahí a València, al barrio».

No fue fallera mayor infantil «porque en mi falla somos muchos. Cuando era pequeña había mucha comisión infantil y mucha lista de espera. Debe ser que como me quedé con tantas ganas, el destino me ha dado no un año, sino tres. Y no cambio para nada haber sido en el 2020». Bajo el precepto contemporáneo de la fallera que «quería acabar la carrera, intentar optar a un puesto profesional, ahorrar un poco y vivir el sueño con autonomía, aunque supiera que en casa me ayudarían».

Hagamos un ejercicio de memoria. Molinell-Alboraia, fallas de 2022. ¿Les suena? «Si, soy la que tuvo su cena de fallera mayor con un coche aparcado dentro de la carpa. Fue famoso, ¿eh?. No me molestó para nada aunque fuera mi cena, que es la más especial. De verdad que estuve muy tranquila porque cabíamos todos». Eso sí, al coche en cuestión lo decoraron para que hiciera juego . Y le añade una pequeña dosis de realidad: «las Fallas cerramos muchas calles en poco tiempo y es normal que a la grúa se le pase». Muchos coches junto al casal el 30 de septiembre, y hasta tarde, será la mejor noticia para Laura. Estarían de celebración.