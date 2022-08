Rosa Ferriol apareció en la Crónica del Deporte Valenciano de Levante-EMV hace ocho años como jugadora del Sagrado Corazón de Godella de baloncesto. Y allí sigue. Era su colegio de toda la vida: «las amigas se fueron apuntando, mi hermano también y a los nueve años, por querer probar cosas nuevas. Y llevo desde los nueve a ahora, los 27». Con algún testigo en su cuerpo, como el costurón que tiene en la rodilla y que evidencia que en competición seria no se regala nada. «Este año no he podido jugar por lesión. A ver si la próxima temporada puedo continuar». En la categoría Senior Autonómica, donde juega aprovechando sus 170 centímetros que le da «para jugar de 3-4».

Rosa es uno de los pocos casos de preseleccionadas que no han sido fallera mayor este año -o estos tres últimos años-. Pero lo fue no hace tanto: «en 2018. No salí preseleccionada. Pero si los sueños se pueden perseguir, lo buscamos y dimos el pasito. Me lo propuso mi propia fallera mayor». Representando a Lope de Vega porque «la familia de mi madre tiene una tienda de toda la vida en la calle del Trench, «Gran Menaje». Allí están mi madre y mi tía y hasta mi abuela les echa una mano. De pequeña era de la falla de Carpesa, pero finalmente nos cambiamos allí, donde llevo diez años como si estuviera toda la vida»

De Carpesa porque allí es donde reside. «La familia de mi padre es de Carpesa. Vivo al ladito de la Ermita. Allí todos somos como una gran familia. En la mía somos «los Llorens» porque hay muchos con ese apellido. Tenemos campos, mis primos son agricultores y mi padre, aunque es conductor de la EMT, por las tardes también va al campo». Un pueblo con sus pros y sus contras: «por tranquilidad, poco tráfico, aire limpio, es maravilloso. Un paraíso. Como comunicación es un calvario. Necesitas coche sí o sí. Mi día a día es coche para trabajar, coche para entrenar, coche para comprar, coche para quedar... apenas una línea de autobús ahora ampliada porque «o no podías salir o no podías volver».

Y siendo de Carpesa, sorprende lo del baloncesto: «creo que mi hermano y yo debemos ser los únicos del pueblo que no hemos jugado al hockey». El deporte nacional del pueblo. En Fallas, eso sí, «nos mudamos al centro, casi como si nos fuéramos de viaje. El día 20 se hace la «comida de mudanza de los que nos volvemos».

Es otra de la larga lista de profesionales de Magisterio de Educación Primaria, aunque en la actualidad se encontraba en el comedor de un colegio pensando en oposiciones, enriquecerse estudiando inglés... «es muy complicado llegar a ser maestra».