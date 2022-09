Yasmina Inmaculada, Yasmina a secas o Yasinmaculada «pero con Yasmina es suficiente. Es un nombre que no tiene santoral y me añadieron el Inmaculada para celebrar el santo el 8 de diciembre. Se le ocurrió a mi madre porque el jazmín es una de su flor favorita». Si sale elegida casi repetirá el nombre de una de las falleras de la corte de Consuelo Llobell, Yasmine Espí, pero no es lo mismo por un quítame esa vocal.

Es educadora infantil y está haciendo el doble grado de Magisterio y dando clases particulares y en una academia. «Tengo un grupo de catorce niños yendo casa por casa, pero durante el tiempo del covid me tocó hacerlo on line. Ahora ya estoy recuperando las presenciales. Inglés y matemáticas para los niños y prácticamente cualquier asignatura en la academia»

Su trayectoria fallera es curiosa, porque no se puede tener más vinculación con la comisión de Ingeniero José Sirera: «la planta baja del casal es nuestra». Son terrenos de su abuelo Galindo «que es quien me inculcó la relación y el sentimiento». Pero su inscripción a la falla fue más tardía, hace cinco años, tras vivir en Londres trabajando de «au pair». «Pero me considero, y me consideran, fallera de toda la vida».

Muy poco después llegaría a ser fallera mayor «a lo que me apuntó mi madre por sorpresa. Un particular «por fin» que empezó hace tres años». Ha estado en el cargo tres años, en este caso renovando contrato tras haber pasado y probado las Fallas de Septiembre. «No se presentaba nadie y mi presidente me ofreció continuar un año más, así que «sentiment faller i avant»». Como fue nombrada «después de» sí que se presentó a las preselecciones de septiembre, aquellas celebradas nada más quemar las inesperadas Fallas de Verano. «Aquella vez no tuve tanta suerte».

Pero si reparan en que estamos hablando de la falla Ingeniero José Sirera, habrá que recordar que su infantil sí que superó la prueba bajo el nombre de Nerea López Maestre. «Imagínate lo especial que es: es la niña que ha sido tu acompañante todo el año y ahora la ves como representante de toda València. Lo ha hecho bien no, aún mejor. Yo conozco a la Nerea más pequeña que empezó y que estoy viendo crecer». Y Yasmina da buena suerte, porque «mi infantil de 2022 también ha superado la preselección».

Es prima del actor Alejandro Pau González («Allí Abajo», «La Que se Avecina», «Hospital Valle Norte») y a la hora de practicar deporte lo hace con la equitación. Le quedan un par de saltos de obstáculos, incluyendo el Muro de la Fonteta.